Израиль задействовал лазерную систему ПВО Iron Beam для отражения ракетных атак: что о ней известно. Видео

Во время отражения масштабной атаки "Хезболлы" Израиль применил лазерную систему противовоздушной обороны Iron Beam для перехвата ракет и беспилотников. Видео перехватов, обнародованное в сети, может свидетельствовать о первом боевом использовании этой технологии.

Видео дня

По данным медиа, поздно вечером в воскресенье группировка "Хезболла" осуществила масштабную волну атак в регионе Ближнего Востока, запустив ракеты и беспилотники с территории Ливана. Часть воздушных целей, приближавшихся к Израилю, перехватила лазерная система Iron Beam.

Видео применения лазерной системы ПВО обнародовали на странице Israel War Room в Х. Организация сообщила, что речь идет о первом применении Iron Beam. Другие кадры также показывают ночной перехват беспилотника вблизи северной границы.

"Израиль впервые использовал "Железный луч" для перехвата ракет, выпущенных "Хезболлой"", – говорится в описании к видео.

Что известно об Iron Beam

Iron Beam – лазерная система, разработанная как дополнение к многоуровневой израильской ПВО наряду с комплексами Iron Dome, David's Sling и Arrow. По данным министерства обороны Израиля, технология предназначена для уничтожения ракет, беспилотников, реактивных снарядов и минометных боеприпасов.

Лазерная система использует непрерывный источник энергии, что позволяет осуществлять перехват без риска исчерпания боезапаса, в отличие от традиционных ракет-перехватчиков. Ранее разработку рассматривали как более дешевую альтернативу традиционным ракетным средствам ПВО: стоимость одного перехвата составляет менее 5 долларов, тогда как применение стандартной ракеты обходится в десятки тысяч долларов.

Вместе с тем эффективность лазера зависит от погодных условий. Например, в условиях низкой видимости, в частности при плотной облачности, пыли или неблагоприятной погоды эффективность такого оружия снижается.

Систему создавали более десяти лет. Впервые ее представили в 2014 году. В сентябре прошлого года Министерство обороны Израиля завершило создание системы. Во время тогдашних тестирований система продемонстрировала способность результативно перехватывать дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль начал наступательную операцию против группировки "Хезболла". Вероятно она продлится в течение нескольких дней. Соответствующее заявление сделал начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир.

