Израиль впервые в истории передал 'Железный купол' другой стране: кому так повезло

Израиль отправил систему противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол" в Объединенные Арабские Эмираты во время войны с Ираном. Вместе с ней отправили и военнослужащих Армии обороны страны для ее эксплуатации.

Об этом пишет журналист Барак Равид в своей статье для Axios. Решение связано с тем, что ОАЭ с началом войны с Ираном обстреливались чаще, чем любая другая страна на Ближнем Востоке.

Что известно

Отмечается, что военное сотрудничество между Израилем и ОАЭ усилилось во время войны, поскольку ранее за рубежом "Железный купол" ни разу не был развернут.

По данным Министерства обороны ОАЭ, Иран запускал по ОАЭ около 550 ракет и более 2200 беспилотников. Большинство удалось перехватить, но некоторым удалось поразить военные и гражданские цели в стране, что и заставило страну обратиться за помощью к союзникам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛу направить батарею "Железный купол" с расчетами-инструкторами после разговора с президентом ОАЭ Мухаммедом бин Заидом, сообщили израильские чиновники.

Сотрудничество ОАЭ и Израиля

Чиновники ОАЭ заявили, что война с Ираном "изменила мышление многих людей в ОАЭ". Один чиновник сказал, что любой, кто помогает защищать страну от иранских атак, будет "восприниматься положительно".

Однако, как говорится в статье, решение главы израильского правительства передать "Железный купол" в ОАЭ тогда, когда Израиль тоже обстреливают, может вызвать негативную реакцию граждан.

Экс-чиновник совета нацбезопасности ОАЭ Тарек аль-Отайба заявил, что Израиль был одной из стран, которые "активизировались, чтобы оказать реальную помощь ОАЭ".

"Прежде всего, США и Израиль доказали свою настоящую поддержку, предлагая широкую военную помощь, обмен разведывательными данными и дипломатическую поддержку", – говорит он аль-Отайба.

По словам другого чиновника, это также касается США, Франции, Великобритании, Италии и Австралии.

Отмечается, что Израиль и ОАЭ подписали мирный договор в 2020 году. Несмотря на то, что с тех пор существовали разногласия по вопросам, включая сектор Газа, израильские и эмиратские чиновники утверждают, что партнерство сейчас является самым тесным за всю историю.

Как сообщал OBOZ.UA, Биньямин Нетаньяху заявлял, что несмотря на переговоры в Пакистане между США и Ираном, израильская кампания против Ирана "еще не закончена", а лишь "приостановлена". По его словам, если в ходе переговоров будут достижения по прекращению иранских попыток создать ядерное оружие, боевые действия могут прекратиться.

