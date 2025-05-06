Израиль повторно атаковал объекты хуситов в Йемене: в ЦАХАЛ рассказали, что было целями

Израильские Военно-воздушные силы второй раз за сутки атаковали объекты хуситов в Йемене. Это произошло в ответ на ракетный обстрел международного аэропорта имени Бен-Гуриона.

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Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, пишет The Time of Israel. Военные отметили, что уничтожили инфраструктуру террористической организации хуситов в районе главного аэропорта в Сане, полностью выведя его из строя.

Этот аэропорт, как и порт Ходейда, который атаковали накануне вечером, члены йеменской военизированной группировки используют для транспортировки оружия и боевиков, и руководит им непосредственно террористический режим для реализации своих целей.

В Армии обороны Израиля отметили, что использование аэропорта в Сане является еще одним примером, когда гражданскую инфраструктуру применяют в террористических целях.

Кроме этого, Израиль ударил по нескольким ключевым электростанциям в районе аэропорта. Их боевики используют как основной источник электроснабжения своего режима. Военные ЦАХАЛ отметили, что это также свидетельствует о том, как "террористическое руководство эксплуатирует народ Йемена и его инфраструктуру".

Еще одной целью Армии обороны Израиля стал бетонный завод "Аль-Амраан", расположенный к северу от Сани. Этот объект имел стратегическое значение для хуситов, ведь его использовали для строительства тоннелей и военных сооружений. Его уничтожение нанесло ущерб экономике группировки и уменьшило их возможности укреплять свои военные силы.

Атаки осуществили с высокой точностью, с учетом безопасности мирного населения и гражданских объектов, отметили в ЦАХАЛ. Операция получила одобрение от командующего ВВС Израиля и начальника Генштаба.

Израильские военные отметили, что хуситы уже полтора года действуют при поддержке Ирана, пытаясь атаковать Израиль и его партнеров, провоцируя нестабильность в регионе и препятствуя свободной международной торговле.

"ЦАХАЛ полон решимости продолжать наносить мощные удары по каждому, кто угрожает гражданам Израиля – на любом расстоянии", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 5 мая, израильские Воздушные силы нанесли массированные авиационные атаки по Йемену. Целью стал портовый город Ходейда, где расположены военные базы хуситов и аэропорт. Всего было нанесено более 40 ракетных и бомбовых ударов.

За день до этого, утром 4 мая, йеменские хуситы нанесли ракетный удар по району возле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Во время атаки террористы применили баллистические ракеты. В результате обстрела пострадали 6 человек, большинство авиарейсов было отменено.

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