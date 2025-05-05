В ответ на удар хуситов Израиль нанес авиаудары по Йемену: под обстрелом порты, военные базы и аэропорт. Фото и видео

В понедельник, 5 мая, израильские Воздушные силы нанесли авиационные удары по Йемену. Целью стал портовый город Ходейда.

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Эти удары стали ответом на вчерашний обстрел хуситами района вблизи аэропорта Бен-Гурион, в результате чего несколько человек получили ранения. Об этом сообщает The Times of Israel.

Информацию о том, что за ударами по Йемену стоит именно Израиль, подтвердили израильские чиновники.

По данным СМИ, израильская авиация нанесла массированные удары по портам, военным базам и аэропорту. Всего было нанесено более 40 ракетных и бомбовых ударов.

В сети публиковали кадры пожаров, которые возникли в Ходейде в результате атаки.

Армия обороны Израиля впоследствии подтвердила проведение авиаударов в Йемене. Они были направлены по инфраструктуре хуситов вдоль побережья Йемена, в частности по порту Ходейда и бетонному заводу вблизи города Баджил.

В ЦАХАЛ отметили, что порт Ходейда используется хуситами для перевозки иранского оружия, оборудования для военных нужд и других террористических целей. А бетонный завод в Баджиле служит важным экономическим ресурсом для террористического режима хуситов и используется для строительства тоннелей и военной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 4 мая йеменские хуситы нанесли ракетный удар по району возле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Во время атаки террористы применили баллистические ракеты.

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