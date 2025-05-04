В Тель-Авиве возле аэропорта Бен-Гурион упала ракета хуситов: есть раненые

Утром 4 мая йеменские хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. В ходе атаки террористы применили баллистические ракеты.

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В результате обстрела пострадали 6 человек, большинство авиарейсов отменили. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

В Армии обороны Израиля заявили, что не смогли перехватить баллистическую ракету. При этом военные ЦАХАЛ сделали несколько попыток перехватить ракету, выпущенную с территории Йемена, но все они были неудачными. Сейчас расследуется причина неэффективной работы противовоздушной обороны.

Аэропорт после атаки полностью остановил работу на один час. Однако позже полеты возобновились. В то же время немецкий авиаперевозчик Lufthansa и испанская авиакомпания Air Europa прекратили полеты в Тель-Авив.

Группа Lufthansa, в число перевозчиков которой также входят SWISS, Austrian Airlines и Brussels Airlines, отменяет все рейсы в/из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, запланированные на 4 мая.

Представитель йеменских террористов Мохаммед аль-Бухайти заявил, что они "продемонстрировали свою способность поражать чувствительные цели в Израиле". Также боевик добавил, что группировка "не имеет красных линий" в борьбе с Израилем.

В свою очередь министр обороны Израиля Исраель Кац пообещал, что вскоре террористы получат ответ. Глава оборонного ведомства предупредил хуситов, что после атаки по Израилю по ним будет "нанесен семикратный удар".

Напомним, в результате массированных ударов США по позициям хуситов в Йемене террористы понесли огромные потери. Теперь боевики хотят начать переговоры о мире.

Ранее террористическая организация ХАМАС заявила, что готова заключить многолетнее перемирие с Израилем в секторе Газа. В то же время на встрече с посредниками в Каире для переговоров о прекращении огня лидеры палестинской исламистской группировки предупредили, что не готовы сложить оружие.

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