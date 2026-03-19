Израиль нанес удары по иранским кораблям в Каспийском море. Фото и видео

Армия обороны Израиля только в четверг, 19 марта, подтвердила, что накануне нанесла удар по иранскому флоту в Каспийском море на севере Ирана. В качестве подтверждения ЦАХАЛ обнародовал кадры бомбардировки иранских кораблей.

В заявлении ЦАХАЛ указано, что Воздушные силы страны работали по наводкам разведки ВМС и военной разведки. Это впервые с начала операции "Львиный рык" израильтяне атаковали иранцев в море.

Что было поражено

Согласно заявлению военных Израиля, в ходе ударов было поражено пять судов: четыре ракетных корабля и одно сторожевое судно. Эти пять единиц в ближайшее время "точно не вернутся в строй", отметили в ЦАХАЛ.

Также были атакованы штаб и судоверфь Ирана в Каспии. В момент удара часть кораблей находилась в море, вероятно, в попытке избежать атаки. На видео видно, что как минимум один ракетный корабль был поражен непосредственно в открытом море.

Сразу несколько израильских вещателей сообщили, ссылаясь на собственные источники в ЦАХАЛ: на борту одного из атакованных судов транспортировалась "большая партия беспилотников" и "высокотехнологичное электронное оборудование". Причем перехват разведкой информации об этом и стал поводом для атаки.

Значительная операция

В ЦАХАЛ отметили, что в рамках операции самолеты ВВС также нанесли удары по объектам военно-морского порта на Каспии, где находились "десятки военных судов", включая ракетные и сторожевые корабли. Сообщается, что атакованные ракетные корабли были оснащены системами ПВО и противолодочным вооружением.

Кроме того, была поражена "центральная штаб-квартира", откуда осуществлялось управление действиями иранского флота в Каспийском море, а также уничтожена "ключевая инфраструктура", которая использовалась для ремонта и обслуживания судов.

Речь идет об "одной из самых значительных операций" в рамках военной кампании "Львиный рык", утверждают в армии Израиля.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, отдельно Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию в ходе вышеупомянутой ночной операции министра разведки Ирана Исмаила Хатиба (возглавлял министерство разведки Ирана с 2021 года). Удар был нанесен на основе разведданных и стал частью более широкой кампании израильтян против руководства Ирана.

Также в результате авиаудара военно-воздушных сил страны был ликвидирован секретарь Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани. Вместе с ним был убит и его сын.

