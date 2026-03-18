Израиль заявил о ликвидации министра разведки Ирана, который ранее спасся, потому что проспал совещание

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации министра разведки Ирана Исмаила Хатиба во время ночной операции 18 марта. Удар был нанесен на основе разведданных и стал частью более широкой кампании против руководства Ирана.

Хатиб возглавлял Министерство разведки Ирана с 2021 года. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в Telegram.

До этого он работал в структурах Корпуса стражей исламской революции, преимущественно в разведывательном секторе. Именно под его руководством ведомство отвечало за шпионаж, репрессии против граждан и операции за рубежом, в частности против Израиля и США.

Также его связывают с подавлением протестов, включая акции после смерти Махса Амини в 2022-2023 годах. Однако Иранская сторона еще не подтвердила гибель министра.

Израильский журналист расследователь Ронен Бергман утверждает, что Хатиб избежал гибели во время атаки 28 февраля, поскольку пропустил совещание иранского военно-разведывательного руководства, которое стало целью удара.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве обороны Израиля заявили во вторник, 17 марта, что в результате авиаудара военно-воздушных сил страны был ликвидирован секретарь Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани. Вместе с ним был убит и его сын.

