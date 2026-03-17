Израиль заявил о ликвидации секретаря Совбеза Ирана Лариджани: что известно

В Министерстве обороны Израиля заявили во вторник, 17 марта, что в результате авиаудара военно-воздушных сил страны был ликвидирован секретарь Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани. Вместе с ним был убит и его сын.

Об этом информирует The Times of Israel и израильский телеканал 12 Channel. Также был убит ведущий командир Корпуса стражей Исламской революции Голама Сулеймани.

Что известно

По информации вещателя, ликвидацию чиновника планировали в ночь с воскресенья на понедельник, однако авианалет перенесли в последнюю минуту. В понедельник днем ЦАХАЛ получил информацию, что Лариджани должен был прибыть в одну из своих квартир, где и спрятался.

Сообщается, что он находился там со своим сыном. После удара источник вещателя заявил, что нет"никаких шансов, что он выжил во время этого нападения".

На фоне заявлений главы Минобороны Израиля Исраэля Каца об убийстве Лариджани, его аккаунт в Twitter опубликовал сообщение, которое касается скорби по погибшим иранским морякам. Заявления Израиля в нем не комментируются.

В ЦАХАЛ также сообщили, что в результате "точечного удара" в Тегеране был убит командир добровольческого военизированного формирования "Басидж" КСИР Голам Сулеймани.

Кто был убит

Как отмечается, Али Лариджани был правой рукой бывшего аятоллы Али Хаменеи, и считался одной из ведущих фигур режима после его смерти.

Летом прошлого года президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил его секретарем СНБО и постпредом верховного лидера Ирана в парламенте. Государственные иранские СМИ его также называли советником Хаменеи.

В то же время Сулеймани был убит в результате авиаудара по палаточному городку КСИР в тегеранском районе Шираз вместе со своим старшим командиром. Его заместитель также погиб. ЦАХАЛ, опираясь на данные МОССАДа заявил, что внутри иранского режима существуют разногласия между Лариджани и другими уровнями руководства.

Напомним, ранее стало известно, что нового иранского аятоллу Моджтабу Хаменеи тайно доставили в столицу Российской Федерации Москву. Именно там, в резиденции кремлевского диктатора Владимира Путина, он лечится после ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в разгар войны с Ираном Израиль столкнулся с критическим дефицитом ракет-перехватчиков для противодействия иранской баллистике. Перед войной ЦАХАЛ не пополнил в достаточной мере частично опустошенные во время предыдущего конфликта запасы, и уже уведомил Вашингтон о своей проблеме.

