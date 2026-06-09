Израиль прекращает атаковать Иран: Нетаньяху назвал условие, при котором обстрелы могут возобновиться

Израиль "пока" прекратит нападения на Иран и одновременно будет продолжать операции против террористов "Хезболлы" на юге Ливана. Однако если Тегеран решится снова атаковать, Иерусалим не оставит это без ответа.

Видео дня

Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который в понедельник, 8 июня, сделал первое заявление после возобновления боевых действий против Исламской Республики Иран. Соответствующее видео пресс-служба главы правительства опубликовала в Facebook.

Израильская борьба как против Ирана, так и против "Хезболлы" еще не закончена

Премьер отметил, что он отдал приказ Армии обороны Израиля нанести удары по военным и экономическим целям по всему Ирану в ответ на нападение на Израиль.

"Сейчас огонь на этом фронте прекращен, поскольку после того, как террористический режим в Тегеране был поражен, он прекратил атаковать нас", – объяснил Нетаньяху.

Он предупредил: "Если этот террористический режим снова сделает ошибку, напав на нас, мы ответим силой".

Политик заверил, что сейчас Тегеран и "Хезболла" слабее, чем когда-либо, а Иерусалим сильнее, чем когда-либо. "Наша борьба с ними еще не закончена", – сказал Нетаньяху.

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В то же время на юге Ливана военнослужащие будут продолжать свою работу, "чтобы уничтожить всю террористическую инфраструктуру в зоне безопасности, включая массивные подземные сооружения на хребте Бофорт".

"В прошедшие 24 часа Иран и "Хезболла" пытались навязать нам новое уравнение. Это уравнение недопустимо и абсолютно неприемлемо для меня. Они думали, что могут начать атаки из Ливана и Ирана против Израиля, а мы не будем действовать. Этого не произошло и не произойдет – не при моем руководстве", – заявил Нетаньяху.

Он добавил, что передал эту позицию президенту США Дональду Трампу. СМИ сообщали, что американский лидер резко давил и даже накричал на Нетаньяху с требованием деэскалации, чтобы не сорвать переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Премьер-министр Израиля не прокомментировал это. Вместо этого он положительно охарактериизировал разговоры с республиканцем и назвал его своим другом.

"Израиль имеет полное право на самооборону, и мы воспользуемся этим правом, когда это будет необходимо. Я говорю это вам, дорогие граждане Израиля, так же, как я говорю это в моих добрых разговорах с моим другом президентом Трампом", – сказал Нетаньяху.

"С единством, решимостью и мудростью мы защитим государство Израиль. Вместе, с Божьей помощью, мы восстановим безопасность на севере", – подытожил премьер.

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 8 июня в ЦАХАЛе заявили, что израильские Военно-воздушные силы нанесли удары по военным целям на западе и в центре Ирана. Это произошло через несколько часов после ракетного обстрела по израильской территории, совершенного Исламской Республикой.

– Накануне Дональд Трамп призывал Иран и Израиль воздержаться от дальнейшей эскалации после взаимных атак 7 июня. Президент Соединенных Штатов говорил, что намерен убедить премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не бить по иранцам.

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