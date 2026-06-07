Израиль атаковал столицу Ливана в ответ на обстрел 'Хезболлы': все подробности

Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по Бейруту в ответ на удары по северу Израиля. Под удар попал южный пригород столицы Ливана, Дахия.

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Об этом сообщает газета The Times of Israel. Как сообщается, именно там находился крупный оплот боевиков "Хезболлы".

Что известно

Как заявили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац, удары были направлены против командных центров "Хезболлы".

По словам чиновника, удары являются ответом на ракетный обстрел со стороны террористической группировки по северу Израиля утром, 7 июня.

До этого израильские чиновники пообещали, что ЦАХАЛ будет атаковать Бейрут, если "Хезболла" ударит по Израилю во время перемирия. В то же время в ЦАХАЛ утверждают, что атаковали инфраструктуру террористов в Дахии, а дополнительную информацию предоставят позже.

Что предшествовало

По данным Госдепартамента США, Израиль и Ливан договорились ввести режим прекращения огня на Ближнем Востоке. Однако внедрение таких решений зависит от подобных действий со стороны "Хезболлы" и вывода всех боевиков из южного Ливана,

В Госдепе говорят, что соглашение было заключено после того, как израильское правительство угрожало эскалацией своих действий в Ливане, что грозит срывом переговоров между США и Ираном.

Напомним, ранее стало известно, что в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп рассердился из-за масштабирования операции в Ливане. Глава Белого дома считает действия Иерусалима чрезмерными и такими, которые могут сорвать дипломатический процесс по Ирану.

Как сообщал OBOZ.UA, на юге Ливана из-за атаки беспилотника боевиков "Хезболла" погиб военнослужащий Армии обороны Израиля Майкл Тюкин. Известно, что в 2020 году 21-летний военный переехал в Израиль из Украины вместе с матерью.

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