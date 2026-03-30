Израиль нанес новые удары по Тегерану: в городе пожаловались на обесточивание

29 марта Израиль и Иран обменялись новыми ударами. После серии взрывов вечером в воскресенье в Тегеране временно исчез свет.

Пресс-служба ЦАХАЛ заявила в X (Twitter), что в течение последних 24 часов "более 150 истребителей применили более 120 боеприпасов" для атак по объектам инфраструктуры в Тегеране. Среди целей, обнародованных Армией обороны, были:

площадка для разработки критически важных компонентов для баллистических ракет;

площадка, используемая военной промышленностью КСИР для исследований и разработок систем баллистических ракет, а также различных типов пусковых установок;

место военных исследований, разработок и производства оружия.

Между тем в Иране утверждают, что после вечернего обстрела электроэнергия исчезла в некоторых районах Тегерана, соседнего Караджа и в других населенных пунктах провинции Альборз. Государственное пропагандистское информационное агентство FARS сообщило, что через несколько часов в большей части столицы энергоснабжение восстановили.

СМИ страны со ссылкой на Министерство энергетики писали, что электросеть в Альборзе якобы повредили обломки. Из-за этого произошли аварийные отключения.

Добавим: в течение суток иранские баллистические ракеты периодически атаковали Израиль, поразив, в частности, открытые территории и жилые окрестности Беэр-Шевы в Израиле. Как сообщает Times of Israel, минимум 11 гражданских получили легкие ранения от осколков или падения обломков. Сильный пожар также вспыхнул на химическом заводе в промышленной зоне Неот-Ховав вблизи Беэр-Шевы.

