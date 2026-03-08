Израиль нанес масштабные удары по нефтяным объектам Ирана. Видео

В субботу, 7 марта, Армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким комплексам хранения топлива в Иране. Там отметили, что они используются вооруженными силами террористического режима в Тегеране.

Видео дня

Об этом сообщили в ЦАХАЛ. Израильские ВВС под руководством армейской разведки нанесли удары по ряду объектов хранения топлива в Тегеране.

"Вооруженные силы иранского террористического режима непосредственно и часто используют эти резервуары для топлива для функционирования военной инфраструктуры. С их помощью иранский террористический режим распределяет топливо между различными потребителями, включая военные объекты в Иране", – сказано в сообщении.

В ЦАХАЛ показали, как выглядел пораженный объект. В сетей публиковали кадры ударов и пожара, который вспыхнул после них.

"Это значительный удар, который является дополнительным шагом в углублении ущерба военной инфраструктуре иранского террористического режима. ЦАХАЛ будет продолжать действовать решительно, чтобы значительно ослабить возможности режима и устранить угрозы для Государства Израиль", – отметили в ЦАХАЛ.

Информационное агентство Fars писало, что израильскими истребителями были атакованы три нефтебазы на западе Тегерана. Были поражены объекты в районах Кухак и Шахран иранской столицы, а также в соседнем городе Кередж.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее израильские военные заявили о масштабной ночной операции против военных объектов Ирана. По их данным, во время ударов израильские истребители сбросили сотни авиабомб. Авиаудары пришлись на ряд стратегических объектов, среди которых подземный завод по производству баллистических ракет и военная академия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!