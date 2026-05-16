Израиль ликвидировал лидера вооруженного крыла ХАМАС в секторе Газа: что известно

Армия обороны Израиля авиаударом ликвидировала высокопоставленного террориста палестинского ХАМАС Эзза аль-Дин аль-Хаддада, также известного как Абу Сухаиба. Это первая ликвидация с момента подписания соглашения о прекращении огня при посредничестве США.

Видео дня

Об этом заявили в пресс-центре израильского ЦАХАЛа. Заявление военных приводит агентство Reuters.

Что известно

В свою очередь, ХАМАС подтвердил его гибель, добавив, что вместе с ним погибли его жена и 19-летняя дочь. Там отметили, что он был центральной фигурой в руководстве боевыми операциями. Палестинский источник агентства сообщил, что Хаддад был убит в результате израильского удара по многоквартирному дому.

В субботу, 15 мая, в результате двух отдельных израильских авиаударов погибли по меньшей мере три человека: двое мужчин погибли в результате удара, направленного на автомобиль вблизи больницы Аль-Шифа в Газе, а еще один человек погиб в лагере беженцев Джабалия на севере анклава.

Издание отмечает, что около 850 палестинцев погибли в результате израильских ударов с момента октябрьского прекращения огня в секторе Газа при посредничестве Соединенных Штатов Америки. За тот же период потери среди ЦАХАЛ составили четверо военнослужащих .

В совместном заявлении с министром обороны Израиля Исраэлем Кацом в пятницу, 15 мая премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что Хаддад был причастен к атаке на Израиль 7 октября 2023 года, которые спровоцировали нападение Израиля на Газу.

Что известно о ликвидированном

Агентство отмечает, что Эзз аль-Дин аль-Хаддад (также известный как Абу Сухаиб), стал военным руководителем боевиков после ликвидации Мухаммеда Синвара в мае 2025 года. Хаддад, у которого был позывной "Призрак", по словам ЦАХАЛ, был одним из командиров террористов ХАМАС с самым длинным стажем, пройдя карьерные ступеньки от начала создания группировки в 1980-х годах до нескольких руководящих должностей.

Напомним, ранее "Совет мира" президента США Дональда Трампа объявлял работу над 15-пунктным планом разоружения боевиков ХАМАС. Одна из версий предлагает "политическое будущее", но только при условии, что террористы сложат оружие.

Как сообщал OBOZ.UA, у Трампа планируют построить в секторе Газа военную базу на 5000 человек. База площадью более 350 акров, должна принять будущие так называемые Международные стабилизационные силы – многонациональные военные силы, чье пребывание в палестинском анклаве будет согласовано вышеупомянутым Советом мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!