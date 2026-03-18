Иран заявил об атаке на АЭС, где работают россияне: в МАГАТЭ отреагировали

Иран сообщил об обстреле территории атомной электростанции "Бушер". По предварительным данным, снаряд попал вблизи объекта, где также работают российские специалисты.

В Международном агентстве по атомной энергии уже отреагировали на инцидент и призвали стороны избегать эскалации. Об этом сообщает IAEA.

Как сообщили в агентстве, Иран проинформировал об инциденте, который произошел вечером во вторник на территории АЭС "Бушер". По имеющейся информации, снаряд попал непосредственно в пределах объекта.

В то же время по состоянию на сейчас не зафиксировано повреждений самой станции или пострадавших среди персонала. Обстоятельства удара и его происхождение пока уточняются.

"МАГАТЭ проинформировано Ираном, что во вторник вечером снаряд попал на территорию АЭС "Бушер". О повреждении станции или травмировании персонала не сообщалось", – отмечается в заметке.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал все стороны к максимальной сдержанности. По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы избежать рисков, связанных с ядерной безопасностью.

Напомним, Аббас Арагчи ранее заявлял, что Корпус стражей исламской революции готов к наземному вторжению американских войск. Любые переговоры с американцами на фоне существующего конфликта режим отвергает, заверив, что Иран и раньше, и сейчас "не просит прекращения огня".

"Нет, мы не просим прекращения огня, ждем американских военных. Потому что мы уверены, что можем им противостоять, а это является для них большой катастрофой", – сказал Аракчи.

