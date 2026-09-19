Из затонувшего корабля времен Первой мировой войны просачивается опасное вещество: подробности

Подводная лодка времен Первой мировой войны, затонувшая почти 110 лет назад, уже на протяжении десятилетий выделяет в Северное море вредные взрывоопасные вещества, в частности тротил. Океанологи отмечают, что со временем эта проблема может обостриться не только вблизи этого немецкого судна, но и в районе тысяч подобных затонувших кораблей.

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Речь идет о немецкой подводной лодке UC-30, которая 19 апреля 1917 года пыталась вернуться домой из-за проблем с двигателем, когда наткнулась на британскую мину вблизи датского острова Рёме (Rømø). Об этом пишет научно-популярный журнал Popular Science.

В тот день 27 членов экипажа погибли, а подводная лодка оставалась без вести пропавшей вплоть до ее повторного обнаружения почти столетие спустя, в 2016 году.

Как обнаружили утечку опасного вещества

В рамках исследовательского проекта "Затонувшие корабли Северного моря" морские экологи недавно совместно с водолазами датского флота осмотрели обломки UC-30. Там они собрали образцы воды и донных отложений, а также экземпляры мидий и морских звезд, обитавших вблизи обломков судна.

Дальнейший лабораторный анализ показал, что следы тротила попадают в окружающую среду по крайней мере из некоторых из шести торпед подводной лодки и 18 мин. Остаточные токсины также не сосредоточены в одной конкретной области.

"Мы обнаружили следы тротила в дикой природе, на морском дне и в толще воды. Вопрос заключается в том, насколько значительно это воздействие и как далеко от места затонувшего судна загрязнение влияет на морскую среду", – сказала соавтор исследования и геолог из Орхусского университета Катрин Юл Андресен.

Андресен и ее коллеги предполагают, что загрязняющие вещества остаются "относительно локализованными", но ситуация изменится, поскольку затонувший корабль будет продолжать разрушаться под воздействием коррозионных условий Северного моря. UC-30 – лишь одно из тысяч подобных затонувших судов, загрязняющих воды Дании.

По словам ученой, в датских водах находится 10 127 затонувших кораблей. Около 15% из них, вероятно, относятся к периоду обеих мировых войн.

Решение этой проблемы не сводится лишь к подъему обломков на поверхность. Многие из неразорвавшихся боеприпасов остаются опасными, а их подводный подрыв часто грозит усугублением загрязнения окружающей среды.

Андерсен признает, что на данный момент вариантов действий немного, но ученые совместно с представителями Европейского Союза работают над поиском путей решения проблемы. Одной из возможных стратегий может стать использование подводных роботов для обследования морского дна с целью выявления особо опасных или поврежденных эрозией затонувших судов. В будущем подобные машины, возможно, смогут самостоятельно извлекать взрывчатку и обезвреживать ее в безопасном месте.

Ранее OBOZ.UA писал о советской подводной лодке Б-143 класса "Фокстрот", которая преследовала корабли НАТО во время холодной войны и прослужила 31 год, начиная с 1960 года.

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