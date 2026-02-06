Испанию и Португалию накрыл шторм Леонардо: погиб человек. Видео

Наводнения, вызванные штормом Леонардо, обрушились на Пиренейский полуостров в минувшую среду, 4 февраля, заставив тысячи людей эвакуироваться, закрыть школы и отменить движение поездов. Шторм продвигается вглубь Испании и Португалии, а метеорологи предупреждают о наводнениях и оползнях из-за "чрезвычайных" дождей на полуострове. Известно об одном погибшем и десятках пострадавших из-за стихии, которая движется дальше в Европу.

В частности, на юго-востоке Португалии 60-летнего местного жителя смыло течением при попытке переехать территорию, затопленную штормом Леонардо. Мужчина погиб вблизи дамбы в муниципалитете Серпа, сообщает Еuronews.

Ливни в Испании

Метеорологическое агентство Испании объявило в некоторых частях южного региона Андалусия наивысший уровень опасности из-за "чрезвычайных" дождей, предупреждая о наводнениях и оползнях.

Глава ведомства по чрезвычайным ситуациям Андалусии Антонио Санс заявил, что ситуация в соседнем горном муниципалитете Грасалема является "очень тревожной". Там толщина суточных осадков превысила 40 сантиметров, что является "обычным количеством осадков в Мадриде за целый год".

Из Андалусии было эвакуировано около 3500 человек, а сотни солдат были направлены на помощь спасательным службам.

Все школы в регионе закрыты, почти все пригородные, региональные и дальнемагистральные поезда были отменены по всей Андалусии, а автобусная альтернатива невозможна из-за состояния дорог, десятки из которых также закрыты.

Шторм в Португалии

Леонардо добрался до Португалии практически сразу после прошлонедельного шторма Кристин, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, а сотни получили ранения.

По данным управления гражданской защиты страны, с воскресенья по четверг службы экстренной помощи справились с более 3300 инцидентами, в основном из-за наводнений, падения деревьев и оползней. На противодействие стихии служба развернула более 11 000 человек.

Министр окружающей среды Мария да Граса Карвалья в попытках успокоить людей заявила, что непогода не достигла "пиковых значений" и завтра, и послезавтра,"в субботу и воскресенье произойдет дальнейшее ухудшение погоды".

Чиновница также добавила, что потом "новые пики" непогоды будут "в понедельник, вторник или среду, в начале следующей недели".

Как сообщал OBOZ.UA, ураган "Кристин" добрался до Португалии в конце января – он вызвал масштабные отключения электричества в стране и вызвал дорожный хаос. Жертвами стихии стали два человека.

А из-за мощного зимнего шторма "Ферн", который на днях накрыл Соединенные Штаты, погибло более 40 человек. Непогода парализовала авиасообщение и оставила без электроэнергии тысячи американцев.

