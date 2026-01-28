В США из-за снежного шторма погибли более 40 человек: синоптики прогнозируют новую волну непогоды. Фото и видео

Из-за мощного зимнего шторма "Ферн", который на днях накрыл Соединенные Штаты, погибло более 40 человек. Непогода парализовала авиасообщение и оставила без электроэнергии тысячи американцев.

Однако синоптики предупредили о новой волне бури, которая вероятно будет еще опаснее предыдущей. Об этом сообщают MSN и NewsMax.

Что известно

По меньшей мере 42 смерти по всей территории США связывают с мощным зимним штормом, накрывшим страну. В округе Фаннин, штат Техас, к северу от Далласа, погибли трое братьев, которые провалились под лед ледяного пруда.

В городе Фриско близ Далласа 16-летняя девушка погибла в результате аварии во время катания на санках. По данным полиции, санки, к которым был привязан подростковый автомобиль, врезались в бордюр, а затем в дерево.

В районе Остина еще одного человека нашли мертвым на парковке заброшенной заправки – предварительно, причиной смерти стало переохлаждение. В Арканзасе 17-летний парень погиб после столкновения с деревом во время катания на снегу, когда его тянул квадроцикл. В Пенсильвании, в округе Лихай, три человека в возрасте от 60 до 84 лет умерли во время уборки снега.

Восемь смертей зафиксировали в Нью-Йорке, в частности на Лонг-Айленде во время расчистки снега умер полицейский. Еще одного мужчину нашли мертвым с лопатой в руках в Вероне, штат Нью-Джерси. В Массачусетсе женщина погибла после того, как в нее на парковке врезался снегоуборщик.

О летальных случаях, связанных со штормом, также сообщали в Теннесси, Луизиане, Миссисипи, Канзасе, Огайо и Южной Каролине.

Непогода вернется с новой силой

Синоптики предупреждают, что опасные погодные условия могут снова усилиться уже в эти выходные. Национальная метеорологическая служба прогнозирует новый зимний шторм и дальнейшее похолодание на востоке США, когда арктический воздух может вызвать рекордно низкие температуры и осложнить ситуацию от южных штатов до Новой Англии.

"Это может быть самая холодная температура, которая наблюдается за несколько лет для некоторых мест, и самая длинная продолжительность холода за несколько десятилетий", – предупредил Центр прогнозирования погоды.

Как писал OBOZ.UA, США накрыл самый мощный за последнее столетие зимний шторм "Ферн". Из-за метелей, снегопадов и ледяных дождей отменены более 15 тыс. авиарейсов. По состоянию на вечер 24 января без электроснабжения остались более 139 тысяч потребителей.

