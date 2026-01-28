Без света были сотни тысяч людей: в Португалии пронесся мощный ураган, есть последствия. Фото и видео

Утром среды, 28 января, над Португалией пронесся ураган "Кристин", который вызвал масштабные отключения электричества в стране и вызвал дорожный хаос. Есть пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщило CNN Portugal. Издание отмечает, что "Кристин" попал в Португалию через округ Лейрии и продвинулся вглубь страны.

Жертвами стихии стали два человека. Один из них погиб в Лейрии, в Монте-Реале. По данным Национального управления гражданской защиты, на него рухнула металлическая конструкция.

Еще один трагический случай произошел в Вила-Франка де Шира, в районе Большого Лиссабона, где мужчина погиб в своем авто после того, как огромное дерево рухнуло прямо на его машину.

Больше всего от стихии пострадал центральный регион Португалии, где циклон проявил себя с наибольшей силой. В Ансьяу и Лейрии порывы ветра достигали почти 150 километров в час, превращая любые неукрепленные конструкции в потенциальную угрозу. Шторм повредил линии электропередачи, повалив опоры и деревья.

Из-за ураганных ветров и сильных осадков без электроснабжения остались более 855 тысяч потребителей в центральных и северных регионах страны.

"Мы зафиксировали пиковое значение в около одного миллиона пострадавших клиентов в 6:00 утра, и сейчас около 855 000 клиентов остаются без электроэнергии, причем больше всего пострадали районы Гуарда, Коимбра, Каштелу-Бранку, Порталегре, Лейрия, Сантарен и Сетубал", – сообщил оператор энергосетей E-Redes.

В E-Redes отметили, что работы по восстановлению ведутся, но осложняются сложными погодными условиями.

Поваленные деревья и разрушенные конструкции перекрыли дороги, затруднив движение транспорта и создав серьезные препятствия для аварийных служб, а также вызвали перебои в железнодорожном сообщении, нарушив привычный ритм жизни региона.

Как сообщила Comboios de Portugal (Португальская железная дорога), движение поездов дальнего следования по Северной линии между Порту и Лиссабоном приостановлено из-за проблем с путями, вызванных непогодой.

По данным IPMA (Португальского института моря и атмосферы), шторм будет продолжать влиять на страну в течение всей среды, с порывами ветра до 140 км/ч, периодами иногда сильных дождей, града и снегопада со второй половины дня, на высоте более 600 метров.

Однако ситуация имеет тенденцию к улучшению, поскольку шторм уже достигает Испании, сообщили в IPMA.

