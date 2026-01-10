'Иранский режим боится собственного народа': Каллас осудила Тегеран за непропорциональную и жесткую реакцию

Силовые структуры Ирана применяют непропорциональную и жесткую силу против мирных демонстрантов в Тегеране. Игнорирование законных требований граждан и отключение интернета демонстрируют страх режима перед собственным народом.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас и публично раскритиковала действия иранских властей на фоне массовых протестов в стране. Заявление было обнародовано в соцсети X (бывший Twitter) на фоне эскалации протестных акций. По ее словам, любое насилие против мирных протестующих является неприемлемым.

В своей публикации Кая Каллас прямо отметила, что кадры из Тегерана свидетельствуют о тяжелой и непропорциональной реакции сил безопасности. Она также подчеркнула, что попытки изолировать страну от мира через ограничение доступа к сети только углубляют кризис доверия между властью и обществом.

Позиция Тегерана

На фоне международной критики Высший совет национальной безопасности Ирана выступил с официальным заявлением относительно событий в стране. В документе говорится о намерении жестко противодействовать вооруженным группировкам и лицам, которые, по утверждению властей, нарушают общественный порядок и безопасность.

В заявлении совета указано, что борьба с вооруженными подрывными элементами будет вестись решительно и в рамках действующего законодательства. Отдельно власти обратились к родителям с призывом следить за тем, чтобы дети не поддавались, как указано в заявлении, опасным тенденциям в социальных сетях.

Также подчеркивается, что меры безопасности направлены на защиту государственных учреждений, сотрудников правоохранительных органов и гражданских граждан. Заявление было обнародовано в связи с продолжающимися протестами, о чем сообщило TRT Haber.

Данные о жертвах

Официальные власти Ирана не обнародовали информацию о погибших или раненых во время акций протеста. В то же время независимые правозащитные источники приводят цифры, которые значительно отличаются от официальной тишины.

Американское агентство "Иранское агентство новостей активистов по правам человека" (HRANA) сообщило, что по состоянию на 9 января во время протестов погибли 42 человека. Среди них, по данным агентства, восемь человек были сотрудниками сил безопасности.

Кроме того, десятки людей получили ранения различной степени тяжести. По информации HRANA, еще 2277 человек были задержаны во время разгона протестных акций в разных регионах страны.

Что предшествовало

Протесты в Иране вспыхнули 28 декабря. Первыми протестующими были предприниматели, которых не устраивал рост стоимости жизни из-за инфляции. Вскоре к ним присоединились студенты. Уже тогда сообщалось о первых жертвах.

Постепенно протесты охватили Тегеран, Эктабен, Садегие и Саттархан на западе, а также Назиябад и Абдолабад на юге страны. Митинги не прекращались и в итоге распространились по всей стране.

По предварительным данным, из-за действий силовиков погибли более 35 человек, среди них есть несовершеннолетние. Еще более 1200 иранцев были задержаны.

Как ранее писал OBOZ.UA, Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинским гражданам покинуть территорию Исламской Республики Иран. Такое решение дипломаты объяснили осложнением ситуации с безопасностью.

