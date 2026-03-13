Иранский дрон взорвался вблизи здания Международного финансового центра в Дубае: был виден дым. Фото и видео

Иран продолжает атаковать страны Персидского залива. Под ударами иранских дронов-камикадзе снова оказался Дубай.

Обломки одного из "Шахедов" упали вблизи Дубайского международного финансового центра, он мог получить повреждения. Об этом сообщает Swiss Info.

По данным издания, обломки дрона упали вблизи Дубайского международного финансового центра (DIFC). Это произошло 12 марта, через день после того, как ряд компаний эвакуировали оттуда свои офисы, реагируя на угрозы Ирана на нести удары по экономическим центрам, связанным с Соединенными Штатами и Израилем.

С угрозами "ответить" на удар по иранскому банку в КСИР выступили незадолго до атаки. Бить там собрались по "экономическим целям США и Израиля на Ближнем Востоке", среди потенциальных целей могли быть банковские учреждения.

"Корреспондент AFP видел обломки беспилотника на земле вблизи Международного финансового центра Дубая, на главной дороге шейха Заида", – указано в материале.

Власти Дубая заявили, что "компетентные органы в Дубае имеют дело с незначительным инцидентом, произошедшим в результате падения дрона в районе Аль-Бидаа, о пострадавших не сообщалось".

Впоследствии появилось уточнение: инцидент был незначительным. Обломки перехваченного ПВО дрона повредили фасад здания. Люди не пострадали.

Дубайский международный финансовый центр (DIFC) — это ведущий мировой финансовый центр, расположенный в Дубае, ОАЭ, который является ведущим хабом для финансовых услуг, инноваций и бизнеса в регионе. Он действует как отдельная юрисдикция с собственной правовой системой, основанной на английском общем праве, что способствует привлечению международных инвестиций и финансовых учреждений.

Как писал OBOZ.UA, ранее военные США рассказали, сколько целей поразили с начала операции в Иране. По данным Пентагона, после 28 февраля нанесено уже почти шесть тысяч ударов. Удары наносятся на земле, в воздухе и в воде. В частности, среди пораженных целей – более 90 военных кораблей Ирана, в числе которых 60 боевых судов и более 30 минных заградителей.

