Иранские топ-чиновники ведут секретные переговоры с Москвой о своей эвакуации с семьями – СМИ

Иран якобы ведет переговоры с Россией о возможной эвакуации своих высокопоставленных чиновников в случае эскалации конфликта с Израилем. Москва уже пообещала организовать чиновникам из Тегерана безопасный коридор на случай, если ситуация ухудшится.

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Об этом 15 июня сообщило издание Iran International. СМИ отмечает, что получило эксклюзивную информацию от источников.

Согласно ей, Али Асгар Хеджази, который является заместителем руководителя аппарата верховного лидера Ирана Али Хаменеи, вел переговоры с российскими чиновниками о возможности выезда из страны. В частности, как для себя, так и для своей семьи.

Отмечается, что со своей стороны высокопоставленный представитель России заверил Хеджази, что в случае эскалации Москва обеспечит ему эвакуацию через безопасный коридор.

Сообщается также, что и другие топ-чиновники Ирана получили подобные предложения, а некоторые из них "уже завершают подготовку к эвакуации".

Напомним: 14 июня в видеообращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ готовит "неожиданные удары для руководства Ирана". Также он добавил, что, вероятно, иранские чиновники почувствовали опасность и "уже пакуют чемоданы".

СМИ утверждали, якобы у Израиля была возможность ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, однако против выступил американский лидер, после чего план не был реализован.

Как сообщал OBOZ.UA, во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин набивался в переговорщики по урегулированию конфликта между Израилем и Ираном. Аналитики оценили, что таким образом он пытается отвлечь внимание мира от войны РФ против Украины.

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