Пытается отвлечь внимание: в ISW объяснили, что стоит за предложением Путина привлечь Россию к урегулированию на Ближнем Востоке

Российский диктатор Владимир Путин продолжает изображать свою страну как эффективного и необходимого международного партнера США на фоне продолжающейся напряженности между Ираном и Израилем. Таким образом он пытается отвлечь внимание мира от войны РФ против Украины.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики оценили разговор кремлевского диктатора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 14 июня.

Так, накануне американский лидер сказал, что он и Путин говорили по телефону около часа – о продолжающихся ударах Израиля и Ирана, при этом потратили "гораздо меньше" времени на разговоры об Украине, чем об Иране.

Помощник диктатора Юрий Ушаков в день этой беседы заявил, что Путин и Трамп в основном говорили о военной эскалации на Ближнем Востоке. Он заявил, мол, Путин выразил обеспокоенность эскалацией напряженности между Ираном и Израилем и предложил якобы помощь России в переговорах по мирному урегулированию.

По словам Трампа, в ходе разговора он напомнил российскому диктатору, что и война против Украины должна прекратиться.

"Путин, вероятно, пытается отвлечь внимание от своей продолжающейся агрессивной войны против Украины, предлагая помощь Соединенным Штатам в посредничестве в ситуации на Ближнем Востоке", – сделали вывод в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Литвы Гитанас Науседа оценил, что эскалация между Израилем и Ираном может помочь России, в частности из-за роста цен на нефть. По его словам, санкции против агрессора, которые принимаются путем длительных дискуссий, в мгновение сводятся на нет, а еще конфликт затмевает войну РФ против Украины.

