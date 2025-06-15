Трамп отклонил израильский план убийства верховного лидера Ирана – СМИ

У Израиля якобы был план и даже возможность ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Однако против выступил президент США Дональд Трамп – после чего план не был реализован.

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Об этом CNN заявил "один высокопоставленный американский чиновник". Неназванный собеседник заявил, что у израильтян была возможность убить Хаменеи, но Вашингтон пересказал Иерусалиму позицию президента Соединенных Штатов. В итоге операция (по крайней мере, по состоянию на 15 июня) так и не состоялась.

"Трамп стремится к деэскалации, опасаясь увязнуть в еще одной войне на Ближнем Востоке", – указали журналисты.

В Reuters заявили о "вето" Трампа на такой удар, ссылаясь на двух источников. "Иранцы уже убили американца? Нет. Пока они этого не сделают, мы даже не говорим о преследовании политического руководства", – сказал один из них, высокопоставленный чиновник США.

По данным агентства, высшие должностные лица Соединенных Штатов находились в постоянном контакте с израильскими коллегами с тех пор, как Иерусалим начал массированную атаку в попытке остановить ядерную программу Тегерана.

Ранее издание The Wall Street Journal тоже написало, что Израиль не исключал вариант атаки по иранскому верховному лидеру.

Утром в воскресенье, 15 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил Fox News, когда у него спросили о плане: "Так много ложных сообщений о разговорах, которые никогда не происходили, и я не собираюсь в это вдаваться". В комментарии CNN представитель Нетаньяху сказал, что сообщения о срыве израильской операции из-за позиции Трампа являются "ложными".

Публично американская администрация дала понять, что якобы готова вернуться к переговорам и предпочитает мирное решение.

Источники, знакомые с этим вопросом, говорят, что Израиль говорил с США о возможном увеличении уровня своего участия, хотя один израильский чиновник предупредил, что эти разговоры пока не включали "практических" обсуждений более тонких деталей. И хотя Трамп надеется избежать затяжного конфликта, некоторые в его администрации признают, что американская военная помощь помогла бы быстрее достичь целей Израиля.

"Мы в этом не замешаны. Возможно, мы могли бы вмешаться. Но в данный момент мы не замешаны", – сказал Трамп утром в воскресенье.

Как писал OBOZ.UA, ранее 15 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал в соцсети, что Иран и Израиль должны заключить мирное соглашение. По его словам, сейчас для этого продолжаются многочисленные звонки и встречи.

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