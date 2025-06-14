Иран заплатит 'невыносимо высокую цену' за удары по гражданским объектам Израиля, - министр обороны Кац

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран перешел красные линии, когда решился запустить ракеты по населенным пунктам в Израиле. Он пообещал Ирану невыносимо высокую цену за удары по гражданским

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Об этом Кац сказал в эфире одного из израильских каналов. Его цитирует The Times of Israel.

"Иран пересек красные линии, посмев обстреливать ракетами гражданские населенные пункты в Израиле. Мы продолжим защищать граждан Израиля и гарантируем, что режим аятолл заплатит очень высокую цену за свои гнусные действия", – заявил министр обороны Израиля.

ЦАХАЛ отражает массированный ракетный удар Ирана, нанесенный в ответ на израильские обстрелы, направленные против ядерных и военных объектов Тегерана. Над Тель-Авивом и Иерусалимом видны вспышки и дым, поступают сообщения о раненых.

По сообщению израильского 12 канала, по меньшей мере 17 израильтян получили ранения в результате ракетных атак Ирана.

Напомним, что вечером 13 июня Иран запустил по Израилю два залпа ракет класса "земля-земля", в общей сложности менее 100 штук. Большинство перехватили системы противовоздушной обороны ЦАХАЛа.

Представитель Армии обороны Израиля, генерал-майора Эффи Дефрин признал, что произошло несколько попаданий в здания, в некоторых случаях речь идет об обломках в результате перехвата.

Военный обратился к жителям Израиля и напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности и реагирования на сирены.

Как писал OBOZ.UA:

В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль атаковал ядерные объекты и военные цели на территории Исламской Республики Иран. Были ликвидированы ряд топ-командиров, а также ученые-ядерщики.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил Иерусалиму. Позже Иран запустил "Шахеды", все они, предварительно, были перехвачены израильскими силами ПВО.

Вечером ЦАХАЛ нанес новые удары по противнику. Два взрыва прогремели в районе иранского ядерного центра в Фордо; атака произошла и по ядерному объекту в районе Исфахана.

За несколько минут до 21:00 по всему Израилю прозвучала воздушная тревога: Тегеран ответил Иерусалиму ракетами. По данным СМИ, отражать удар израильским военными помогали США.

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