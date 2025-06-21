Иран таки создал 'Орешник на минималках': что известно о ракете Khorramshahr-4, которая прорвала израильскую ПВО. Фото и видео

В четверг, 19 июня, Иран во время одного из утренних ударов по Израилю применил новую ракету, которая имела не классическую моноблочную боевую часть, а около 20 отдельных суббоеприпасов. Вероятно, это была ракета Khorramshahr-4 ("Хоррамшахр-4").

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О применении новой ракеты сообщили в Командовании тыла Израиля, предупредив об опасности. "Этим утром мы подверглись ракетному удару, который способен разбросать небольшие боеприпасы на относительно большой территории. Возможно, что часть боеприпасов останется на земле и не взорвется. Не прикасайтесь ни к каким подозрительным предметам", – было сказано в сообщении.

В Defence Express отметили, что эта иранская ракета ударила по городу Азор рядом с Тель-Авивом. И это первый случай за все время, когда иранцы использовали нечто подобное.

Каждая из боевых частей несет около 2,5 кг взрывчатки. Раскрытие и рассеивание суббоеприпасов начинается на высоте 7 км над землей, за счет чего они падают в радиусе 8 км. Название самой ракеты точно неизвестно, однако есть предположение, что это новейшая Khorramshahr-4 (или Kheibar – "Хайбар").

Что известно о ракете Khorramshahr

Ракета Khorramshahr была названа в честь города Хорремшехр в Иране. Это баллистическая ракета средней дальности, которую Иран испытал в январе 2017 года. Тогда она пролетела около 950 км, прежде чем взорваться.

Повторные испытания состоялись в августе 2020 года уже с небольшим возвращаемым аппаратом (RV), что увеличило дальность полета и, возможно, точность ракеты.

Версия Khorramshahr-4 ("Хайбар") была представлена 25 мая 2023 года. Сообщалось, что новый вариант имеет радиус действия 2000 км с боеголовкой весом 1500 кг. Эта ракета имеет более совершенный двигатель, который использует гиперголическое топливо, которое может храниться в баках годами. Это сокращает время подготовки к ее запуску до 12 минут.

Новая ракета имеет корпус из более прочного композитного материала и среднефазовую навигационную систему, которая позволяет ей корректировать свой курс за пределами атмосферы. Благодаря этому она не зависит от терминального наведения, которое может быть нарушено системами радиоэлектронной борьбы.

Иранский "Орешник"?

В Израиле снаряжение ракеты, которая ударила по Азору, назвали кассетным. В Defence Express отметили, что когда речь идет о баллистической ракете средней дальности, а также учитывая форму суббоеприпаса, скорее напрашивается аналогия с раздельной головной частью.

Это такой вид оснащения баллистических ракет, которые вместо одной боевой части несут несколько с целью усложнения их перехвата средствами противоракетной обороны и нанесения большего количества ударов с помощью одного носителя.

"Именно такой вид боевой части использован в российской баллистической ракете средней дальности "Орешник", а также межконтинентальных ракетах. Но в современных МБР использованы раздельные боевые части с блоками индивидуального наведения, когда каждый из них может поражать свою цель (MIRV – multiple independently targetable reentry vehicle)", – сказано в сообщении.

Однако так было не всегда – сначала появился метод рассеивания боевых частей с помощью блока типа MRV (multiple re-entry vehicle). Это самое простое решение, когда необходимо просто разбросать отдельные боевые блоки, прицелившись в условный центр.

Но в MRV отделение боевых блоков должно было происходить на значительно большей высоте, чем 8 км, как это было в иранской ракете. В любом случае такая новая иранская боевая часть все же ближе к кассетной. И похожие по описанию боеголовки в Иране демонстрировались еще в 2024 году.

"И таким образом, какая это ни была бы ракета, а ее тип до сих пор неизвестен, но в Иране на своем баллистическом средстве поражения средней дальности действительно повторили российский "Орешник", но "на минималках", менее мощный, на простых технологиях и без ядерного оружия", – резюмировали в Defence Express.

Как такая ракета прорывает ПВО

Военные эксперты отметили, что замысел прорвать израильскую ПРО за счет такого метода вполне понятен. В случае применения ракеты с таким снаряжением ее необходимо сбивать на максимально удаленных рубежах, используя комплексы типа Arrow-3 или THAAD.

Подбитие такой ракеты над городом без кинетического уничтожения еще не разделенных боевых частей будет означать лишь одно – они все равно упадут и взорвутся в пределах агломерации.

Единственной страховкой в таком случае остается ПРО низшего уровня – Iron Dome ("Железный купол"), который может быть перегружен количеством целей. Скорее всего, именно это и произошло в Израиле, противоракетная оборона которого не гарантирует отражения такой массы вражеских баллистических ракет в ежедневных атаках.

Ранее стало известно, что Иран применил против Израиля двухступенчатую баллистическую ракету средней дальности "Саджил" (Sejjil). Об этом объявил Корпус стражей Исламской революции, а в Израиле заявили, что эту ракету успешно перехватили средства противовоздушной обороны.

Мы собрали все, что известно о ракете "Саджил", разработка которой стартовала еще в начале 2000-х годов.

Как писал OBOZ.UA, по данным СМИ, за последние 24 часа эффективность израильской системы противоракетной обороны "Железный купол" снизилась: лишь 65% иранских ракет были перехвачены. Накануне этот показатель достигал почти 90%.

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