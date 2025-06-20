"Железный купол" Израиля начал пропускать больше вражеских ракет – NBC News

В течение последних 24 часов эффективность израильской системы противоракетной обороны "Железный купол" снизилась: только 65% иранских ракет были перехвачены. Накануне этот показатель достигал почти 90%.

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Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя израильской разведки. Причиной снижения эффективности стали новые характеристики ракет, которые запускает Иран.

"Иран до сих пор имеет очень передовые ракеты, и они их используют", – сказал бывший высокопоставленный чиновник израильской разведки, который до сих пор получает ежедневные правительственные брифинги.

По словам источника, ракеты стали значительно быстрее, поэтому у Израиля остается меньше времени на реагирование. Если раньше система получала предупреждение за 10-11 минут до удара, то сейчас – только за 6-7 минут.

"До вчерашнего дня мы получали раннее предупреждение примерно за 10-11 минут до фактического падения ракет. Но сегодня утром это было за шесть или семь минут. Это означает, что ракеты, вероятно, были гораздо быстрее предыдущих. Что еще важнее, иранцы имеют навигационную систему для заключительной фазы атаки, которая помогает им быть очень точными и атаковать именно те цели, которые они хотят, например больницу сегодня в Беэр-Шеве", – заявил собеседник.

Представитель разведки подчеркнул, что, несмотря на значительные потери в командовании после недавней атаки Израиля, Иран продолжает иметь современный арсенал, в частности ракеты, и продолжает демонстрировать "стратегическое терпение".

По его словам, многие поспешили сделать вывод, что режим больше не способен к масштабному ответу, но он имеет "решимость и способность продолжать и поддерживать атаки", поэтому, по мнению представителя разведки, нужно быть "гораздо более осторожными, когда говорим о неизбежном крахе режима, что далеко не соответствует действительности".

Как сообщал OBOZ.UA, ЦАХАЛ проводит операцию в Иране, целью которой является устранение "экзистенциальной угрозы" ядерной программы этой страны и ее ракетного комплекса. Израильские военные оценивают, что достигнут своих целей в течение недели-двух.

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