Иран снова атаковал Турцию баллистикой: ее сбили силы ПВО НАТО

В Турции сбили очередную иранскую баллистическую ракету за последний месяц. Тегеран, в то же время, опровергает преднамеренный ракетный запуск.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны Турции. По данным СМИ, ракета должна была атаковать турецкую авиабазу "Инджирлик", которую используют американская армия и контингент НАТО.

"Баллистическая ракета, которая, как установлено, была запущена с территории Ирана и проникла в воздушное пространство Турции, была нейтрализована средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье", – говорится в сообщении турецкого Минобороны.

Тегеран снова провоцирует Анкару

Заметим, что в начале месяца войска ПВО НАТО несколько раз перехватывали ракеты с территории Ирана. Первую ракету удалось перехватить 4 марта, еще одну нейтрализовали 9 марта.

Тегеранские провокации Анкара резко осудила, предупредив режим аятолл о недопустимости таких действий. Иран же в очередной раз отрицает свою причастность к подобным запускам, и даже предложил Анкаре провести совместное расследование инцидентов.

В Министерстве обороны Турции заявили, что страна и в дальнейшем будет решительно реагировать на любые угрозы со стороны Ирана, не оттягивая с соответствующими мерами.

Как сообщал OBOZ.UA, в НАТО осудили потенциальное распространение агрессии Ирана на Турцию, которая является его страной-участницей. Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт подчеркнула, что позиция Альянса по сдерживанию и обороне остается сильной во всех сферах, включая противовоздушную и противоракетную оборону.

