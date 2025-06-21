Иран снова атаковал Израиль и поплатился: взрывы раздавались возле ключевого ядерного объекта, атакованы ракетные системы

Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами после обострения противостояния между двумя странами и начала операции по уничтожению иранской ядерной программы израильской армией. Военно-воздушные силы Израиля заявили о серии новых ударов по военным объектам, мог быть поражен ключевой ядерный объект в городе Исфахан и ликвидирован очередного командира КСИР, который пробыл в должности всего около недели.

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Тем временем иранская ракетная атака вызвала пожар в жилом доме в центре Израиля. OBOZ.UA следит за ситуацией в регионе в режиме онлайн.

06:55 – В Иране заявили о двух погибших и четырех раненых в результате удара Израиля по городу Кум, рядом с которым расположен один из крупнейших и самых защищенных ядерных объектов Ирана – Фордо, сообщение цитирует израильский портал Ynet. По данным Jerusalem Post, по меньшей мере один из погибших вероятно работал на объектах ядерной программы Ирана.

06:20 – В ЦАХАЛ заявили о ликвидации руководителя подразделения беспилотников военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амнипура Джудаки. Армия обороны Израиля называет его ответственным за запуск сотен беспилотников по израильским городам. В должности он провел всего неделю: ликвидированный сегодня представитель КСИР сменил недавно ликвидированного предшественника.

05:20 – В иранских СМИ начали появляться первые сообщения о результатах израильских ударов этим утром. Так, сообщается, в частности, о взрывах в городе Исфахан, где иранский режим имеет ключевой ядерный объект.

Согласно сообщению иранского информационного агентства Fars, в результате атаки на ядерный объект "утечки опасных материалов не было.

Армия обороны Израиля ситуацию пока не комментировала.

03:47 – Во время ракетной атаки Ирана самолеты израильских ВВС уже поднялись в воздух для новой серии ударов по этой стране. В Армии обороны Израиля отчитались, что истребители "начали волну ударов по инфраструктуре для хранения и запуска ракет в центральном Иране".

03:02 – Иран снова атаковал Израиль ракетами. Все они, по предварительным данным, были перехвачены, однако падение обломков сбитых целей вызвало пожар на крыше четырехэтажного дома в центре страны (в городе Холон, отмечают некоторые источники).

Пожарным удалось локализовать огонь. Сообщений о пострадавших или людях, оказавшихся в "огненной ловушке" в то время не поступало, пишет TheTimes of Israel.

Напомним, на днях МАГАТЭ подтвердило поражение ядерного реактора в Иране. В агентстве также рассказали, есть ли угроза загрязнения.

Между тем Reuters сообщил, что Иран провел прямые переговоры с США на фоне обострения конфликта с Израилем. В то же время иранские власти начали срочный вывоз запасов нефти на танкерах, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.

Накануне же ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам и ядерному исследовательскому центру в Тегеране. Иран в ответ запустил ракеты и дроны, которые прилетели по гражданскому населению в ряде израильских городов.

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