ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам и ядерному исследовательскому центру в Тегеране, Иран запустил ракеты и дроны (обновляется)

Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами после обострения противостояния между двумя странами и начала операции по уничтожению иранской ядерной программы израильской армией. Военно-воздушные силы Израиля заявили о серии новых ударов по военным объектам и ядерному исследовательскому центру в Тегеране и продолжении "выбивания" пусковых ракетных установок.

Видео дня

Зато Иран утром в пятницу атаковал баллистикой город Беер-Шева на юге Израиля, есть пострадавшие, поражен офис Microsoft. OBOZ.UA следит за ситуацией в регионе в режиме онлайн.

08:59 – В Армии обороны Израиля отчитались о нанесенных в последние дни авиаударах по иранским батареям ПВО в Исфахане и Тегеране. Это, утверждают в ЦАХАЛ, расширило господство израильской авиации в иранском воздушном пространстве.

Израильские военные утверждают, что удары поразили пусковые установки зенитно-ракетных комплексов и радары, "которые были предназначены для поражения самолетов Армии обороны Израиля и предотвращения их операций".

Истребители и беспилотники Израиля "продолжают свободно действовать над Ираном, нанося удары по военным целям иранского режима в западном и центральном Иране", заявили в ЦАХАЛ, пообещав, что "продолжат работать над расширением свободы действий в воздухе в иранском небе и достижением превосходства в воздухе".

08:33 – Австралия приняла решение о закрытии своего посольства в Тегеране из-за "ухудшения ситуации с безопасностью". Сотрудникам дипучреждения приказано покинуть территорию страны. Также австралийское правительство, позицию которого на пресс-конференции озвучила министр иностранных дел страны Пенни Вонг, призвало своих граждан по возможности выехать из Ирана.

Ранее деятельность своих посольств в Тегеране приостановили Болгария, Чехия, Новая Зеландия, Португалия и Швейцария.

08:31 – Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отверг предположения, что опубликованный Международным агентством в прошлом месяце отчет о ядерной деятельности мог подтолкнуть Израиль к началу операции против Ирана, ведь речь идет о "политическом решении" Иерусалима. Ранее подобные упреки озвучивали в Тегеране.

По словам Гросси, значительная часть информации в отчете не была новой. В МАГАТЭ на протяжении нескольких лет констатировали, что Иран отказывается делиться данными о своей ядерной деятельности.

Гендиректор МАГАТЭ также добавил, что Агентство "не имеет никаких признаков того, что в Иране существует системная программа по производству ядерного оружия", уточнив при этом, что эта страна остается единственным в мире безъядерным государством, которое обогащает уран до такого уровня.

08:24 –В ЦАХАЛ заявили, что недавно израильская авиация нанесла удар по по трем пусковым установкам баллистических ракет, подготовленных к атаке на Израиль, а также по иранскому военному командиру, который действовал на месте запуска в Иране.

07:28 – В результате иранской атаки на Беер-Шеву пострадали семь человек, заявили в местной больнице Soroka. Все пострадавшие получили ранения, когда бежали в укрытие, или же были травмированы ударной волной. Люди находятся в удовлетворительном состоянии.

А в израильской медицинской службе MDA подтверждают данные о пяти пострадавших, которые получили легкие травмы.

07:12 – В Армии обороны Израиля заявили, что израильская авиация ночью поразила "десятки иранских военных объектов и полигон ядерных исследований" в результате серии ударов по Тегерану. В операции было задействовано более 60 истребителей, сбросивших 120 боеприпасов.

В ЦАХАЛ утверждают, что среди целей были "несколько объектов промышленного производства ракет" в Тегеране, которые служили "промышленным ядром Министерства обороны Ирана".

"Среди целей были военно-промышленные объекты, производящие компоненты ракет, и мощности по производству сырья, используемого для литья ракетных двигателей", - говорится в сообщении.

Также утверждается, что была поражена также "штаб-квартира ядерного проекта SPND", по которой уже наносились удары ранее. Этот объект, по данным ЦАХАЛ, является центром исследований и разработок передовых технологий и вооружения для Тегерана.

Кроме того, по данным ЦАХАЛ, удалось поразить также объект, использовавшийся для производства "компонента, необходимого для программы ядерного оружия иранского режима"

05:53 – Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Одна из них упала в городе Беер-Шева на юге страны, вызвав разрушения.

Ракета попала сразу за несколькими жилыми домами, от чего загорелись несколько автомобилей. Повреждения были нанесены соседним домам. Среди зданий, которые подверглись разрушениям – офис Microsoft.

Корпус стражей революции Ирана вместо этого заявил, что поразил "военные цели". Там отметили, что "Microsoft в Беэр-Шеве стал целью атаки из-за его тесного сотрудничества с израильскими военными и потому, что он является частью системы, поддерживающей агрессию, а не просто гражданской организацией. Атакованная киберзона также включает места проживания лиц, вовлеченных в разведывательные операции и операции по искусственному интеллекту, которые непосредственно работают с военным аппаратом и аппаратом безопасности противника".

По данным Times of Israel, по состоянию на 06:13 официально о пострадавших не сообщалось. Неофициально же некоторые израильские СМИ писали, что медицинская помощь понадобилась пяти людям.

Из-за иранской атаки была временно закрыта железнодорожная станция на севере города.

Напомним, накануне МАГАТЭ подтвердило поражение ядерного реактора в Иране, в Агентстве также рассказали, есть ли угроза загрязнения.

Тем временем Reuters сообщает, что Иран провел прямые переговоры с США на фоне обострения конфликта с Израилем. В то же время иранские власти начали срочный вывоз запасов нефти на танкерах, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!