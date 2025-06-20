Иран срочно вывозит запасы нефти на танкерах: что происходит. Спутниковые снимки

Тегеран спешит вывезти добытую нефть на мировой рынок на фоне того, как власти США обдумывают возможность присоединиться к Израилю в его военной операции против Ирана. Запасы "Черного золота" в срочном порядке загружают на океанские танкеры.

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Об этом пишет Bloomberg. Издание отмечает, что Иран активно вывозит запасы нефти, чтобы обеспечить поступление своих доходов в случае возможных перебоев с экспортом из-за вероятных ударов Израиля.

"Нефть хлынула из портов страны на океанские танкеры, что гарантирует продолжение поступления доходов – по крайней мере, на некоторое время – в случае перебоев с экспортом", – пишет издание.

В то же время резервуары для хранения нефти на острове Харг, который является ключевым экспортным пунктом Ирана, переполнены. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Резервуары имеют плавучие крыши, которые поднимаются и опускаются в зависимости от уровня нефти, что позволяет определить заполненность.

Спутниковые фото от 11 июня показывают, что плавучие крыши нефтехранилищ были значительно ниже верха стен – то есть резервуары были заполнены лишь частично.

А через неделю, на фотографиях от 18 июня можно увидеть, что плавучие крыши находятся на уровне верха, что указывает на переполненные резервуары.

Это показывает, что Иран активно закачивает сырую нефть в экспортные терминалы.

По данным TankerTrackers.com, после начала израильских атак 13 июня за пять последующих дней экспорт нефти из Ирана вырос на 44% – до 2,33 млн баррелей в день.

Издание также подтвердило рост запасов сырой нефти на острове Харг и отметило, что это выглядит странным, учитывая, что Иран увеличивает свой экспорт.

Теоретически, если экспорт значительно превышает норму, то резервуары для хранения должны опустеть, если только Иран не направляет еще больше сырой нефти на объект. Спутниковые снимки подтверждают, что так и есть.

Однако плотно заполненные резервуары на острове делает их более уязвимыми к ударам, по сравнению с нефтью на танкерах, разбросанных в Персидском заливе или тех, что направляются в Китай.

Спутниковые снимки Planet Labs от 11 июня зафиксировали много крупных нефтеналивных танкеров, которые стояли на якорной стоянке между островом Харг и материковой частью Ирана. Это было обычным явлением для этой зоны.

Однако уже 17 июня на новых снимках видно, что все суда разошлись, оставив якорные стоянки пустыми.

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