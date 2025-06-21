Израиль ликвидировал командира КСИР, который финансировал и вооружал ХАМАС перед 7 октября

В Израиле заявили о ликвидации в результате израильского удара по городу Кум в Иране очередного высокопоставленного представителя Корпуса стражей исламской революции. Саид Изади возглавлял палестинский отдел сил "Кудс" КСИРа, одной из пяти ветвей Корпуса, отвечающей за формирование и поддержку террористических группировок за рубежом.

Видео дня

По данным Израиля, Изади был непосредственно причастен к организации нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. О ликвидации очередного террориста объявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, его цитирует The Times of Israel.

По словам Каца, Саид Изади был ликвидирован в укрытии в иранском городе Кум: этот представитель КСИР, по данным разведки, непосредственно "финансировал и вооружал ХАМАС перед бойней 7 октября".

"Огромное достижение израильской разведки и израильских ВВС. Справедливость для убитых и заложников. Длинная рука Израиля достигнет всех его врагов", – подчеркнул министр обороны Израиля.

Данные о роли Ирана в целом и КСИР в частности в нападении ХАМАС на Израиль Кац обнародовал в начале апреля этого года. В одном из тоннелей в Газе, которые использовались руководством ХАМАС, израильские военные нашли документы, подтверждающие связь палестинских боевиков с КСИР. Из него следует, что еще в июне 2021 года тогдашние лидеры ХАМАС Яхья Синвар и Мухаммад Дейф направили письмо командующему сил "Кудс" КСИР Ирана Эсмаилу Каани, прося поддержки планов террористической группировки по вторжению в Израиль, которые в итоге были воплощены в жизнь 7 октября 2023 года.

"В документе они (лидеры ХАМАС) просят командующего сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции перечислить 500 миллионов долларов на уничтожение Государства Израиль", – отмечал тогда Кац.

Ответил им тогда Изади, который "принял просьбу и заверил их, что Иран, несмотря на сложное экономическое положение и бедственное положение иранского населения, будет продолжать направлять деньги в ХАМАС, поскольку борьба против Израиля и США является главным приоритетом иранского режима", подчеркнул Кац.

В Армии обороны Израиля подтвердили ликвидацию Изади, назвав его "одним из создателей плана иранского режима по уничтожению Израиля".

"Ночью, под руководством точной разведки Армии обороны Израиля, истребители ВВС Ирана нанесли удары и уничтожили в районе Кума командира Палестинского корпуса сил "Кудс" и ключевого координатора между иранским режимом и террористической организацией "Хамас" Саида Изади. Изади был ликвидирован, находясь в укрытии в самом сердце Ирана, после длительного сбора разведывательных данных. Изади отвечал за военную координацию между старшим командованием Корпуса стражей исламской революции и иранским режимом с ключевыми фигурами террористической организации "Хамас", – говорится в официальном заявлении Армии обороны Израиля.

На Изади была возложена ответственность за увеличение иранского финансирования для ХАМАС, он поддерживал прямой контакт с палестинскими террористами в Газе, а также Иудее и Самарии.

"Изади также был одним из главных организаторов резни 7 октября и одним из немногих людей, которые знали о ней заранее. Во время войны он также отвечал за руководство силами ХАМАС, действовавшими из Ливана, в соответствии с интересами иранского режима в этом регионе. С тех пор он посвятил себя восстановлению военного крыла ХАМАС и обеспечению того, чтобы ХАМАС оставался контролирующим органом в Газе. Изади был хорошо известен в иранском режиме как эксперт по палестинским вопросам", – отметили в Армии обороны Израиля.

Ликвидированный иранский командир имел также непосредственное отношение к плану Тегерана по уничтожению Израиля, который "был раскрыт в первые часы операции "Восходящий лев".

План предусматривал проведение широкомасштабной атаки против Израиля в два этапа. Начать Иран планировал с ракетной атаки с участием квазиобразований по всему Ближнему Востоку. Следующим этапом должно было стать масштабное проникновение на территорию Израиля десятков тысяч террористов из Ливана, Газы, Сирии, Иудеи и Самарии, заверили в Армии обороны Израиля.

"Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по посредникам иранского режима по всему Ближнему Востоку и не позволит восстановить существование террористических организаций вдоль границ Израиля", -- подчеркнули там.

Между тем иранские силовики отчитались о задержании начиная с 13 июня 22 человек, "связанных с израильскими разведывательными службами в провинции Кум, где был ликвидирован Изади.

"Двадцать два человека были идентифицированы и арестованы по обвинению в связи со шпионскими службами сионистского режима, нарушении общественного мнения и поддержке преступного режима", – цитировало иранское информационное агентство Fars заявление руководителя полицейской разведки в провинции Кум.

В правозащитной организации Iran Human Rights тем временем заявили, что по всей стране после атаки Израиля силовики арестовали по обвинению в сотрудничестве с "сионистами" по меньшей мере 223 человека. Реальные масштабы репрессий могут значительно превышать количество подтвержденных данных.

Напомним, утром 21 июня стало известно, что Иран вновь атаковал Израиль. Ракеты были перехвачены системой ПВО. Однако в одном из городов в центре Израиля из-за падения обломков вспыхнул пожар на крыше 4-этажного дома.

Иран тем временем принимал ответ от израильских ВВС: сообщалось о взрывах возле ключевого ядерного объекта Фордо. Также были атакованы иранские ракетные системы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!