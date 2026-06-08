Иран прекратил удары по Израилю, но выдвинул ультиматум: чего требует

Иран заявил о прекращении атак на Израиль и объявил о завершении операций своих вооруженных сил. Вместе с тем Тегеран пригрозил возобновить удары, если Израиль продолжит "агрессию и враждебные действия", в частности на юге Ливана.

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В то же время в Иране внимательно следят за дальнейшим развитием ситуации. Об этом говорится в заявлении чрезвычайного военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия", которое цитирует The Times of Israel.

В Тегеране заявили, что в случае продолжения "агрессии и враждебных действий", в частности на юге Ливана, ответ будет значительно жестче, чем раньше.

"Объявляется о прекращении операций вооруженных сил. В то же время отмечается, что если агрессия и враждебные действия будут продолжаться, в частности на юге Ливана, будут приняты значительно более жесткие и сокрушительные меры, чем раньше", – говорится в заявлении.

Отдельно Центральный штаб "Хатам аль-Анбия" сообщил, что Израилю уже нанесли "болезненный" ответ. После этого, как отметили в иранском военном командовании, приняли решение о прекращении военных операций.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует заключить соглашение с Ираном о прекращении огня и возобновлении движения по Ормузскому проливу уже в ближайшее время. По его словам, это может произойти "в течение следующей недели".

Также OBOZ.UA сообщал, Иран приостановил обмен сообщениями и косвенные переговоры с США из-за обострения боевых действий в Ливане и нарушения предыдущих договоренностей о перемирии. Решение принято на фоне обвинений Тегерана в адрес Израиля в продолжении военных операций в регионе. Иранская сторона заявляет о возможности дальнейшей эскалации, включая действия в ключевых морских маршрутах.

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