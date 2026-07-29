Иран получит сотни китайских переносных ракетных систем в течение нескольких недель – Reuters

Иран рассчитывает в ближайшие недели получить первую партию из примерно 400 переносных зенитно-ракетных комплексов китайского производства. С помощью Пекина иранский режим стремится оперативно восстановить систему ПВО на фоне эскалации военного конфликта с США.

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По словам источников, контракт предусматривает закупку от 300 до 400 ПЗРК, в частности ракет QW-12 и FN-16. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с условиями сделки.

Посредники и секретные маршруты поставок

Сделка, оцениваемая в 60-70 миллионов долларов, стала одной из крупнейших известных попыток Ирана укрепить ПВО ближнего радиуса действия. Посредником между иранской стороной и китайским поставщиком выступает гонконгская компания Zhongqing Baoshang International Investment.

Согласно согласованному плану, доставка планируется по воздуху из города Урумчи на западе Китая транзитом через Пакистан. Также Китай и Иран также изучают сухопутные маршруты для более незаметной транспортировки военных грузов и снижения риска перехвата.

Официальные реакции и опровержения

Участники процесса и сопредельные страны по-разному комментируют информацию о сделке. Министерство иностранных дел Китая утверждает, что "соответствующие сообщения совершенно безосновательны". В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Пекин последовательно играет роль в содействии миру и прекращении конфликта.

Военное управление по связям с общественностью Пакистана назвало информацию "слухами" и заявило, что данные о причастности Пакистана к поставкам противовоздушной обороны Ирану из Китая являются "абсолютно сфабрикованными и ложными".

Представители Министерства иностранных дел Ирана и компания-посредник Zhong Qing Bao Shang Group на запросы о комментариях не ответили.

Зачем Тегерану мобильные комплексы ПВО

Месяцы боевых действий, в ходе которых США и Израиль наносили удары по иранским объектам ракетных и беспилотных программ, выявили уязвимость стационарных военных и стратегических объектов перед современной авиацией и высокоточным оружием.

Военные эксперты отмечают преимущества ПЗРК в текущих условиях. Высокая мобильность комплексов с инфракрасным наведением (QW-12, FN-16) позволяет уничтожать самолетов, вертолетов и БПЛА, летящие на низких высотах.

Кроме того, ПЗРК можно быстро рассредоточить и оперативно перемещать силами небольших подразделений, что делает их менее уязвимыми для ударов противника по сравнению со стационарными батареями.

Несмотря на многолетние санкции и ограничения, данная закупка подчеркивает зависимость Ирана от зарубежных поставщиков и указывает на углубление его военных связей с Пекином. При этом источники предупреждают, что графики и детали реализация контракта еще могут измениться.

Напомним, Иран планировал нанести ракетный удар по Украине в ответ на атаку по иранскому судну в Каспийском море. В качестве цели тегеранский режим планировал выбрать один из морских портов.

Ранее сообщалось, что 25 июля стало известно, что украинские дроны поразили в Каспийском море грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey, которые находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией. Хотя официальных сообщений от военных не поступало, об "успешных дальнобойных ударах" украинских сил по целям в Каспийском море рассказал советник министра обороны Украины Алексей Копитько.

Как сообщал OBOZ.UA, министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране, чтобы выразить свой протест в связи с нападением, которое оно назвало "враждебным и преступным". В МИД Ирана пообещали защищать свои корабли от украинских дронов, довольно цинично заявив, что"никогда не вмешивались в войну между Россией и Украиной".

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