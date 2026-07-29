Иран рассматривал возможность удара по морскому порту Украины из-за атаки на судно в Каспийском море – NYT

Иран планировал нанести ракетный удар по Украине в ответ на атаку по иранскому судну в Каспийском море. В качестве цели тегеранский режим планировал выбрать один из морских портов.

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Однако благодаря активным дипломатическим переговорам ситуация на данный момент успокоилась. Об этом сообщает The New York Times.

Тегеран хочет обстрелять Украину

По словам иранских и западных официальных лиц, после того как Украина нанесла удар по иранскому торговому грузовому судну в Каспийском море, в результате чего погиб моряк, тегеранский режим "поклялся отомстить".

Некоторые источники, знакомые с разведывательными данными, заявили, что ожидают запуска Ираном баллистической ракеты с малой боеголовкой по Украине в качестве символического жеста, но с целью причинения относительно небольшого ущерба. Другие официальные лица заявили, что целью, вероятно, будет один из украинских портов.

Иранские официальные лица заявили, что надеются на завершение эскалации ответным ударом. При этом западные чиновники предупредили, что трудно предсказать реакцию Украины в случае иранского ракетного удара.

Что предшествовало

В течение 28 июля 2026 анонимные Telegram-каналы начали публиковать карты с радиусом поражения иранских баллистических ракет и утверждать о якобы неизбежном ударе по Украине "в ближайшие 48 часов". Более того, анонимы даже рассказали, что иранские войска уже приготовили пусковые установки в районе Тебриза на севере страны и планируют использовать как минимум три баллистические ракеты Khorramshahr.

В то же время стоит отметить, чтовласти Ирана открыто выступали с публичными обвинениями в адрес Украины, а глава комитета по нацбезопасности парламента Ирана Эбрагим Азизи намекнул, что "Украина скоро поймет, что Иран не оставляет действия без ответа".

После вбросов о "неизбежной атаки в течение 48 часов" в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины опровергли эти слухи. Там призвали доверять официальными источникам и не поддаваться на манипуляции.

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