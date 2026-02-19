'Иран недооценивает серьезность положения': США перебросили на Ближний Восток крупнейшую группировку со времен вторжения в Ирак

США формируют на Ближнем Востоке крупнейшую военно-воздушную группировку со времени вторжения в Ирак в 2003 году. Администрация Дональда Трампа делает это в 2026 году, чтобы получить возможность вести длительную воздушную войну против Ирана, а не ограничиться одноразовым ударом.

О наращивании сил пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные отслеживания полетов и американских чиновников. Издание отмечает, что это самая большая концентрация авиации в регионе за последние более двадцати лет. По словам источников, подготовка дает США возможность вести боевые действия в течение многих недель, если будет принято соответствующее решение.

Сигналы из Вашингтона

Дональд Трамп ранее дал понять, что предпочитает заключение сделки с Тегераном. В идеале она должна была бы привести к ликвидации ядерной программы Ирана, роспуску поддерживаемых им региональных группировок и демонтажу программы баллистических ракет.

Впрочем, как пишет в Foreign Policy научный сотрудник Центра исламских и западноазиатских исследований Лондонского университета Али Хашем, иранская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности Али Лариджани ведет себя так, будто позиции Тегерана остаются такими же сильными, как несколько лет назад.

"Иран опасно недооценивает серьезность своего положения", – отмечает Хашем. По его словам, иранские чиновники, похоже, не верят, что Трамп готов к конфликту, который может парализовать регион из-за длительного обмена ракетными ударами.

Возможные сценарии ударов

Американские военные представили Трампу несколько вариантов действий в случае принятия решения об ударе по Ирану, пишет The Wall Street Journal. Источники издания говорят, что спектр вариантов широк – от кампании по уничтожению политических и военных лидеров с целью смены власти до ограниченных атак по конкретным целям.

Среди потенциальных целей называют ядерные объекты, места производства и размещения баллистических ракет, а также узлы связи. Издание Foreign Policy со ссылкой на Араша и Аршама Рейсинезадив пишет, что Вашингтон рассматривает и сценарий так называемого "обезглавливания". Речь идет о точечном ударе по верхушке власти, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и ключевых военных и политических руководителей.

По мнению авторов, цель Вашингтона заключается не в уничтожении Ирана как государства, а в демонстрации доминирования в эскалации. Таким образом США хотят заставить возможных преемников нынешнего режима сесть за стол переговоров на американских условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсуждали ситуацию по Ирану, однако окончательной договоренности не было достигнуто. Так или иначе, сам американский президент назвал встречу "очень хорошей".

Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном могут продлиться до месяца. Он предположил, что исламская страна "согласится на сделку" с США, и намекнул, что в случае несогласия по Ирану вновь будут нанесены удары.

