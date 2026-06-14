Иран назвал дату захоронения бывшего верховного лидера Али Хаменеи, ликвидированного зимой

Государственное телевидение Ирана официально объявило сроки проведения похоронной церемонии бывшего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Бывшего главаря иранского режима, который погиб в ходе первой атаки текущей войны, похоронят в середине лета.

Видео дня

По предварительным данным, траурные мероприятия запланированы на период с 4 по 9 июля. Об этом сообщает ABC News.

Даты и религиозный контекст

Похороны, погребение и официальное прощание с Хаменеи пройдут в период с 4 по 9 июля. Это время совпадает с Мухаррамом – традиционным месяцем траура в шиитском мусульманском календаре, что придает церемонии особый религиозный символизм.Ожидается, что масштабная похоронная церемония пройдет в три этапа. В Тегеране будет старт официальных траурных мероприятий, процессия продолжится в главном оплоте высокопоставленного шиитского духовенства Куме.

Финальная точка похоронной процессии пройдет на родине Хаменеи в Мешхеде. Бывший верховный лидер Ирана будет похоронен в мавзолее Имама Резы, который считается самым святым местом для шиитских верующих.

Преемственность власти

После гибели Хаменеи власть в стране перегла к его сыну Моджтабе Хаменеи. Аналитики характеризуют его как фигуру, еще менее склонную к компромиссам, чем его отец. Примечательно, что с самого начала военных действий Моджтаба ни разу не появлялся на публике.

Кроме того, в медиа сообщали, что Моджтаба получил серьезные ранения во время бомбардировки, после которого был убит его отец. Также сообщалось, что новый главарь иранского режима мог тайно проходить лечение в Москве.

Что известно о семье Хаменеи

Али Хаменеи возглавил Исламскую Республику в 1989 году после смерти аятоллы Рухоллы Хомейни – харизматичного идеолога, свергшего шаха. Находясь у власти значительно дольше своего предшественника, Хаменеи радикально реформировал страну. Он существенно расширил влияние шиитских священнослужителей на все сферы жизни.

Хаменеи превратил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ключевую опору своего режима. Корпус стал не просто элитной силой, а настоящим военно-коммерческим гигантом, контролирующим арсенал баллистических ракет Ирана, который и стал главной целью для ударов Израиля и США в этой войне.

Напомним, восьминедельное перемирие позволило Ирану восстановить свой ракетный потенциал практически до довоенного уровня. Вопреки заявлениям США об уничтожении оборонного потенциала Тегерана, страна готова нанести ответный удар в полную силу в случае возобновления боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, США намерены получить контроль над запасами высокообогащенного урана Ирана при любом сценарии развития событий. Стороны приблизились к заключению мирного соглашения. ОднакоВашингтон готов прибегнуть и к силовому варианту, если переговоры провалятся. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!