Иран напал на Бахрейн и Кувейт, в Ираке объявили предупреждение: что происходит

На Ближнем Востоке обострилась ситуация с безопасностью после серии атак, связанных с Ираном. В Бахрейне и Кувейте прозвучали сирены и были активированы системы противовоздушной обороны.

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Между тем в Ираке объявили предупреждение для граждан на фоне риска новых ударов и возможного закрытия воздушного пространства. Об этом пишет TRT Haber.

Сирены в Бахрейне и работа ПВО в Кувейте

В Бахрейне по всей территории страны прозвучали сирены тревоги. Местные власти призвали граждан и жителей сохранять спокойствие, немедленно направляться в ближайшие укрытия и следить за официальными сообщениями.

В Кувейте, в свою очередь, были активированы системы противовоздушной обороны в ответ на атаки ракетами и беспилотниками. По информации властей, звуки взрывов, которые могли слышать жители, вероятно, связаны именно с работой ПВО. Население призвали строго соблюдать инструкции по безопасности и реагировать только на официальные указания.

Предупреждение в Ираке после атак дронов

На фоне обострения ситуации в регионе в Ираке объявили повышенный уровень готовности. Это связано, в частности, с ударами беспилотников по Эрбилю 15 июля, которые, по имеющейся информации, могли быть нанесены группировками, связанными с Ираном.

Граждан призвали внимательно следить за новостями, соблюдать рекомендации местных властей и быть готовыми к быстрому изменению обстановки.

Риск закрытия воздушного пространства и ограничения на поездки

В предупреждениях отмечается, что воздушное пространство Ирака может быть закрыто в любой момент без предупреждения. В связи с этим пассажирам рекомендуется заранее проверять статус рейсов перед поездкой в аэропорты Эрбиля, Багдада, Басры и Сулеймании.

Также подчеркивается высокий уровень опасности для поездок в страну. Среди основных рисков – терроризм, похищения людей, вооруженные конфликты и внутренние беспорядки. Несмотря на частичную эвакуацию персонала, дипломатические учреждения США продолжают работу, а гражданам рекомендуют при необходимости обращаться в посольства и консульства для получения помощи.

Напомним, в четверг, 16 июля, Соединённые Штаты Америки нанесли новые военные удары по Ирану. Официально американские войска сообщают, что продолжают наносить удары по Ирану с целью "дальнейшего ослабления иранского военного потенциала". В то же время Белый дом утверждает, что между США и Ираном продолжаются переговоры, несмотря на эскалацию военных действий.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Бахрейн предложил королю Хамаду заключить так называемый Drone Deal – соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий и безопасности. Стороны договорились, что детали инициативы будут проработаны на уровне команд.

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