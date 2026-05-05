Команды проработают детали: Зеленский предложил королю Бахрейна заключить Drone Deal. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Бахрейн предложил королю Хамаду заключить так называемую Drone Deal – соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий и безопасности. Стороны договорились, что детали инициативы проработают на уровне команд.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. Он провел переговоры с королем Королевства Бахрейн в Манаме 5 мая – это первая встреча лидеров Украины и Бахрейна с 2003 года и первый визит украинского президента в эту страну.

Безопасность и Drone Deal

Во время переговоров стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности вызовы безопасности в регионе Залива и угрозы, связанные с Ираном. Речь шла об ударах, которым подвергаются страны региона, а также о ситуации вокруг Ормузского пролива.

"Практически ежедневно наша страна тоже под такими же террористическими ударами, и наши люди имеют соответствующий опыт полномасштабной защиты", – отметил президент.

Зеленский отметил, чтоУкраина готова делиться этим опытом с Бахрейном и помогать усиливать защиту.

В этом контексте он предложил заключить Drone Deal с Бахрейном и расширить сотрудничество в сфере безопасности, договорившись, что стороны перейдут к разработке конкретных механизмов.

Экономика, дипломатия и дальнейшие шаги

Отдельно Владимир Зеленский и Хамад ибн Иса аль-Халифа обсудили развитие экономических отношений между Украиной и Бахрейном, в частности сотрудничество в аграрном секторе. Речь шла также о потенциале двустороннего партнерства в различных сферах.

Президент Украины проинформировал короля о ситуации в стране и дипломатических усилиях для достижения справедливого мира.

Кроме того, стороны подняли вопрос открытия посольств в Киеве и Манаме, что может стать следующим шагом в углублении отношений между государствами.

"Наше сотрудничество имеет значительный потенциал во многих измерениях, и обязательно должны это реализовать", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина имеет договоренности о 10-летнем сотрудничестве по производству оружия с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром. Drone Deal также заинтересовали и другие государства.

