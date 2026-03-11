"Иран хотел напасть на США": пресс-секретарь Трампа призвала американцев быть благодарными за операцию "Эпическая ярость". Видео

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что каждый американец должен быть благодарными за операцию "Эпическая ярость". По ее словам, иранский режим представлял угрозу Соединенным Штатам, поэтому президент Дональд Трамп решил действовать на опережение.

Видео дня

В Вашингтоне отмечают, что речь идет об иранской ядерной программе для создания бомбы и огромном арсенале баллистических ракет. Об этом Левитт заявила во время брифинга в Белом доме.

Война США с Ираном

Представитель Белого дома подчеркнула, что Трамп неоднократно говорил, что решил начать операцию "Эпическая ярость" так как понимал, что Иран собирается нанести удары по Соединенных Штатах и американских объектах на Ближнем Востоке. Левитт отметила, что администрация сделала такие выводы, основываясь на переговорах с представителями иранского режима.

"Это не первый раз, когда президент говорит, что он решил начать операцию "Эпическая ярость", потому что чувствовал, что Иран сначала нанесет удары по Соединенных Штатах и наших объектах в регионе. Я вспоминала об этом на предыдущем брифинге. Такое ощущение у президента было, основываясь на фактах, предоставленных ему главными переговорщиками, которые добросовестно сотрудничали с иранским режимом", – сказала Левитт.

Также она отметила, что Иран пытался создать ядерное оружие, которое напрямую представляло бы угрозу США. Кроме того, в Белом доме учли, что Тегеран создает беспрецедентный арсенал баллистических ракет.

Основываясь на этих угрозах Трамп решил нанести превентивный удар по иранскому режиму. При этом Левитт подчеркнула, что американцы должны благодарить за начало военной операции против иранского режима.

"Иранский режим врал, обманывал Соединенные Штаты, явно пытаясь продолжить свою ядерную программу для создания бомбы, которая угрожала бы Соединенным Штатам Америки. Они быстро и агрессивно увеличивали свой арсенал баллистических ракет каждый месяц до такой степени, что они, по сути, создали бы себе иммунитет, к которому будущий президент или президент Трамп не смог бы начать эту невероятно успешную операцию. Иран хотел напасть на Соединенные Штаты, поэтому президент не собирался сидеть, сложа руки и позволять иранскому режиму угрожать США, и каждый в этой комнате должен быть за это благодарен", – заявила Левитт.

Напомним, советники президента США призывают его определить стратегию завершения войны с Ираном. Ведь затяжной конфликт может вызвать политическое сопротивление в США и ослабить поддержку среди сторонников президента.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп сделал новое предупреждение для Ирана. Он пригрозил нанести более сокрушительный удар по стране, если та осуществит любые шаги, которые могут заблокировать поставки нефти через Ормузский пролив.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!