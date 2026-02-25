Иран близок к заключению сделки, но не с США – Reuters

Иран "близок" к заключению сделки с Китаем по закупке противокорабельных крылатых ракет CM-302 китайского производства. Хотя сделка якобы "близка к завершению", окончательная дата поставки ракет в Иран еще не согласована.

Как сообщает агентство Reuters, эту информацию им подтвердил ряд источников из Ирана. Указанные "ракеты очень трудно перехватить", цитирует агентство экспертов по оружию.

Договоренность Ирана и КНР

"Иран имеет военные соглашения и соглашения по безопасности со своими союзниками. И сейчас самое время воспользоваться этими соглашениями", – приводит Reuters слова неназванного представителя из иранского министерства иностранных дел.

Министерство иностранных дел Китая утверждает, что ему неизвестно о переговорах по потенциальной продаже ракет.

Белый дом также отказался прокомментировать агентству факт переговоров между Ираном и Китаем по ракетам СМ-302. В Reuters напомнили слова президента США Дональда Трампа о том, что "либо мы заключим соглашение с Ираном, либо нам придется сделать что-то очень жесткое, как в прошлый раз".

Переговоры стран

В агентстве располагают информацией, что переговоры Ирана с Китаем о покупке указанного ракетного оружия "начались по меньшей мере два года назад". Переговоры активизировались после ряда ударов Израиля по Ирану в июне прошлого года. Об активизации переговоров Reuters сообщили сразу шесть "осведомленных о переговорах лиц" из числа представителей иранского режима и служб безопасности страны.

Факту переговоров есть косвенное подтверждение: когда прошлым летом переговоры вступили в завершающую стадию, высокопоставленные иранские военные и чиновники, в том числе заместитель министра обороны Ирана Масуд Ораеи, посетили Китай.

О чем речь

Сверхзвуковые ракеты СМ-302 имеют дальность полета около 290 километров и предназначены для обхода корабельных средств обороны. Приобретение таких ракет значительно усилит ударные возможности Ирана и будет представлять угрозу для военно-морских сил США в регионе, заявили два эксперта по оружию.

"Если Иран будет иметь сверхзвуковую способность атаковать корабли в этом районе, это полностью изменит правила игры. Дело в том, что эти ракеты очень трудно перехватить", – цитирует Reuters слова офицера израильской разведки, старшего исследователя по вопросам Ирана в Институте исследований национальной безопасности Израиля Дэнни Цитриновича.

Приобретение CM-302 станет "значительным улучшением иранского арсенала, истощенного прошлогодней войной", в свою очередь пояснил старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследования проблем мира Питер Веземан.

Разработчик CM-302, китайская государственная корпорация аэрокосмической науки и промышленности, позиционирует свою разработку как "лучшую в мире противокорабельную ракету", способную потопить авианосец или эсминец. Причем ракеты можно запускать с кораблей, самолетов и наземных транспортных средствах.

Конфликт США и Ирана

Как сообщал OBOZ.UA, еще в начале января верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поручил Али Лариджани руководить подготовкой страны к возможному военному конфликту с США. Это произошло на фоне общенациональных протестов в стране и заявлений Вашингтона о возможных новых ударах по Ирану.

Сейчас американские войска рассматривают возможность нанесения "точечных ударов" по иранским чиновникам. Мишенью для вооруженных сил США могут стать чиновники и командиры КСИР, которых американцы считают ответственными за гибель протестующих в Иране.

