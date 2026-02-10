Либо мы заключим сделку, либо мне придется прибегнуть к очень жестким мерам: Трамп сделал Ирану очередное предупреждение

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в очередной раз обратился к Ирану с предупреждением о необходимости заключить соглашение. Если этого не произойдет, Вашингтону придется принять жесткие меры в отношении Тегерана.

Об этом Трамп сказал в интервью израильскому 12-му каналу накануне встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Он пообщался с медиа во вторник, 10 февраля.

"Иранцы очень хотят заключить сделку. Либо мы заключим соглашение, либо нам придется принять очень жесткие меры – как в прошлый раз", – заявил американский президент.

По его словам, во время встречи с Нетаньяху 11 февраля он планирует обсудить преимущественно иранский вопрос.

"Я не думаю, что Нетаньяху находится под давлением из-за переговоров с Ираном. Он тоже хочет сделки. Он хочет выгодной сделки", – отметил Трамп.

Переговоры США и Ирана

Трамп заявил, что любая сделка с Ираном должна включать не только ядерный вопрос, который, по его словам, является очевидным, но и решение проблемы баллистических ракет Ирана.

"Мы можем заключить замечательную сделку с Ираном", – сказал он.

Если соглашение не будет заключено, в Иране возможны "военные меры". Американский президент заявил, что рассматривает возможность отправки на Ближний Восток еще одного авианосца вместе с ударной группой, в состав которой входят еще несколько эсминцев.

"У нас там есть армада, и, возможно, еще одна на подходе", – отметил республиканец. Высокопоставленный американский чиновник подтвердил, что ведутся переговоры об усилении американских сил на Ближнем Востоке с помощью еще одного авианосца.

Напомним, что США и Иран возобновили переговоры в прошлую пятницу в Омане – впервые со времен 12-дневной войны в прошлом июне. Хотя Трамп отмечал свою заинтересованность в сделке, значительное наращивание американского военного присутствия в Персидском заливе дает ему рычаги давления на иранцев и позволяет быстро действовать, если переговоры провалятся.

Дональд Трамп заявил, что ожидает, что второй раунд переговоров между США и Ираном состоится на следующей неделе.

Он сказал, что переговоры в Омане "очень отличались" от переговоров между США и Ираном до 12-дневной войны в июне, и что на этот раз Тегеран выбрал более мягкий подход.

"В прошлый раз они не верили, что я это сделаю. Они слишком рискнули", – заявил Трамп, имея в виду свое решение атаковать ядерные объекты Ирана в июне.

Как сообщал OBOZ.UA, иранский бригадный генерал Мохаммад Экреминия заявил, что в случае начала открытого конфликта с США боевые действия охватят весь регион Ближнего Востока. По его словам, под ударом окажутся все американские военные объекты, размещенные в регионе, включая базы в зоне Персидского залива и Оманского моря.

В Иране подтвердили, что нанесут удары по американским военным базам на Ближнем Востоке в случае нападения со стороны США, но отметили, что не считают это атакой на страны, где они размещены. В Тегеране предупредили, что ответные удары будут касаться исключительно военных объектов США. Такую позицию озвучил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

