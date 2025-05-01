Индия нападет на Пакистан в течение 'нескольких часов или дней', – советник премьер-министра

Пакистан получил информацию о том, что Индия готовится к нападению. Это может произойти в ближайшее время.

Видео дня

Об этом заявил советник премьер-министра Пакистана в комментарии Al Jazeera. Его цитирует SNN.

Советник премьер-министра Пакистана заявил, что его страна получила данные о нападении Индии на протяжении уже несколько часов.

"Мы получили информацию, что Индия нападет на нашу страну в течение нескольких часов или дней", – сказал он.

Нью-Дели пока не комментировал эту информацию.

Между тем, Индия закрыла воздушное пространство для пакистанских самолетов на фоне обострения конфликта между странами.

Напомним, что вчера, 29 апреля, на границе между Индией и Пакистаном начались боевые действия. Стрельбу зафиксировали в секторе Паргвал-Ахнур в Джамме. С обеих сторон раздались взрывы.

Отметим, что напряженность между двумя ядерными государствами Индией и Пакистаном еще больше обострилась после инцидента в городе Пахалгам в Кашмире.

Кашмир считается автономным регионом Индии, поскольку большинство его населения составляют мусульмане. Территория является предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда махараджа Кашмира индус Хари Сингх принял решение о вхождении региона в состав Индии. В результате разразилась первая индо-пакистанская война.

Как сообщал OBOZ.UA:

22 апреля этого года произошел теракт исламистов в индийском штате Джамму и Кашмири, в результате которого погибли 26 человек. В основном жертвами были туристы. Трагедия произошла во время четырехдневного визита в Индию вице-президента США Джей-Ди Венса.

Индия обвинила в инциденте Пакистан. Исламабад обвинение отвергает. На фоне инцидента отношения между двумя ядерными государствами серьезно ухудшились.

Индия приняла жесткие меры против Пакистана в ответ на теракт в Кашмире. В общей сложности было принято пять ключевых решений, одно из которых – разрыв договора от 1960 года о пользовании водами речной системы Инда.

24 апреля, Индия остановила поток воды реки Инд в Пакистане, перекрыв шлюзы на своих дамбах. Также закрыт единый сухопутный переход между странами, а выданные гражданам Пакистана визы аннулировали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!