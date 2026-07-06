Представители политической силы "Альтернатива для Германии" (АдГ), которые могут занять посты министров в федеральных землях, не должны иметь доступа к секретной информации. Это опасно, поскольку партия имеет связи с Кремлем.

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Об этом в интервью BILD заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, член "Социал-демократической партии Германии" (СДПГ). Накануне сентябрьских выборов в Саксонии-Анхальте и Мекленбурге-Передней Померании глава МО выразил обеспокоенность тем, что АдГ может получить большинство голосов.

"Альтернатива для Германии" не оставляет никаких сомнений относительно своих намерений в отношении нашей демократии. Поэтому это было бы очень и очень плохим знаком. Мы должны быть готовы еще более решительно бороться с этим и противодействовать этому", – подчеркнул Писториус.

По его словам, в настоящее время в Берлине уже проходят консультации: "Мы интенсивно изучаем вопрос, кому мы можем предоставить доступ к секретной информации. Мы уже этим занимаемся. Мы обязаны это сделать, поскольку речь идет о безопасности нашей страны".

Он подтвердил, что не хочет, чтобы "Альтернатива для Германии" владела конфиденциальными данными. "Очевидно, что этого не должно произойти", – сказал представитель правительства.

"Вам достаточно послушать публичные заявления многих членов "Альтернативы для Германии". Их тесные связи с [ Владимиром] Путиным неоспоримы. Также существует подозрение, что из России поступают деньги", – пояснил руководитель оборонного ведомства страны.

Людям, намеревающимся голосовать за АдГ, он посоветовал бы хорошо подумать, в интересах ли это демократии. "Но в конечном итоге это ваше решение, за кого голосовать", – добавил Писториус.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Россия может быть готова пойти на риск нападения на НАТО к 2029 году. В то же время нынешняя ситуация на фронте в Украине выглядит для Киева лучше, чем раньше, а российская армия продолжает нести значительные потери.

– Также Писториус сказал, что полномасштабная война вступила в "решающую фазу", поэтому западным партнерам именно сейчас следует сосредоточиться на военной помощи украинским защитникам.

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