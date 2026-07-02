"Нужно воспользоваться моментом": Писториус заявил, что война в Украине вступила в потенциально решающую фазу

Украине нужны средства, чтобы производить собственное вооружение и боеприпасы и, в конечном итоге, иметь возможность защищаться от России. Более того, сейчас война в Украине вступила в "решающую фазу", поэтому западным партнерам нашего государства именно сейчас следует сосредоточиться на военной помощи украинским защитникам, считает немецкий министр обороны Борис Писториус.

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Так, в интервью изданию Spiegel Борис Писториус прокомментировал информацию о том, что на саммите НАТО в Анкаре будет создан фонд поддержки Украины в размере 40 миллиардов евро. Напомним: по предварительной информации, ФРГ станет едва ли не крупнейшим донором этого фонда, поскольку вкладывает в него 12 миллиардов.

Ничто другое не имеет значения

"Война в Украине вступила в потенциально решающую фазу, и мы должны воспользоваться этим импульсом. Украине нужны деньги для производства оружия и защиты от России. Я считаю нашей общей обязанностью не опускать руки", – именно этими словами министр обороны Германии прокомментировал информацию о создании Фонда.

Борис Писториус отдельно подчеркнул, что в этом мире "без свободы и мира ничто другое не имеет значения", и поэтому "каждый евро, потраченный ради свободы и мира, потрачен не зря".

Украинский опыт

Министр обороны ФРГ также рассказал, что сегодня "Бундесвер стал гораздо более боеспособным", чем был в 2022 году, хотя "пробелы все еще есть". Причем в немецкой армии обучаются именно на украинском опыте войны.

"Сегодня мы находимся в совершенно ином положении, чем три года назад. Наш личный состав растет, мы обучаемся совсем по-другому, мы строим гораздо больше, чем в прошлые годы, и осваиваем новые возможности – прежде всего дроны, – используя все то, чему учимся на опыте Украины", – отметил Борис Писториус.

Поддержка Украины

На фоне вышеупомянутого саммита НАТО, который состоится в Анкаре 7–8 июля, США заявили, что продолжат поддерживать Украину. Однако американцы ожидают более активного участия европейских союзников в обеспечении потребностей украинских военных.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал новые долгосрочные обязательства в сфере безопасности для Киева, которые союзники должны объявить во время саммита.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в верхней палате Конгресса США был представлен двухпартийный законопроект, призванный сократить бюрократию и ускорить поставки Украине необходимых боеприпасов. Он называется "Закон об ускорении европейских инвестиций в оборону Украины". Считается, что закон будет способствовать укреплению обороны Украины за счет обеспечения более стабильных и своевременных поставок большого количества боеприпасов.

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