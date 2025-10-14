"Худшее за все время": Трамп возмутился из-за своего фото на обложке журнала Time

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп недоволен своей фотографией, которая размещена на обложке журнала Time в честь заключенного перемирия между Израилем и ХАМАС. В частности, он назвал фото "очень ужасным".

Видео дня

Соответствующий пост американский лидер написал в собственной соцсети Truth Social. Однако он отметил, что статья о нем является достаточно хорошей.

Прическу американского лидера превратили в корону, но маловато

Трамп рассказал, что редакция выбрала фото с неправильно подобранным углом и поделила куда-то его волосы. К тому же сам политик никогда не любил фотографироваться с нижнего ракурса.

"Журнал Time написал обо мне относительно неплохую статью, но это фото, пожалуй, худшее за все время. Они "убрали" мои волосы, а потом на голове появилось что-то, что выглядело как плавающая корона, но очень маленькая", – написал Трамп.

Глава Белого дома назвал фотографию ужасной и заявил, что ее нужно заменить на другую.

"Я никогда не любил фотографироваться с нижнего ракурса, но эта фотография просто ужасна, и ее нужно заменить", – говорится в посте Трампа.

Напомним, 9 октября Трамп объявил о конце войны между Израилем и ХАМАС. Как отметил президент США, удалось договориться об освобождении заложников, которых боевики удерживают уже два года. Это заявление прозвучало после появления информации, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Как писал OBOZ.UA, 13 октября группировка ХАМАС освободила 20 израильских заложников согласно условиям соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Их передали Красному Кресту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!