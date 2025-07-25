Хотела уничтожить Нетаньяху: в Израиле задержали 70-летнюю женщину, которая готовила покушение

Государственная прокуратура Израиля предъявила обвинение в терроризме 70-летней женщине, которую ранее арестовали за вероятный заговор с целью покушения на премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху. Женщина является "антиправительственной активисткой" – то есть, она принимала участие в многочисленных митингах протеста против действующего правительства, которые значительно участились с начала горячей фазы войны Израиля в секторе Газа. К тому же, арестованная имеет неизлечимую болезнь.

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Личность обвиняемой пока скрывается, сообщает Тimes of Іsrael. Издание цитирует прокуроров, которые утверждают, что женщина решила убить премьера после того, как ей поставили диагноз, и "она поняла, что ей осталось жить совсем немного".

Арестовали женщину около двух недель назад. Вчера, после предъявления ей обвинительного акта в Тель-Авивском окружном суде, обвиняемая была освобождена под домашний арест с запретом приближаться к зданиям премьер-министра и правительства.

Прокуроры согласны с решением суда держать женщину под домашним арестом, потому что по их мнению, она "все еще может попытаться осуществить свой план, если ее освободят".

В суде сторона обвинения утверждала, что подсудимая стремилась умереть мученицей и "пожертвовать своей жизнью" ради антиправительственной борьбы, тем самым "спасти Израиль".

Правоохранителям 70-летнюю женщину "сдал" юный активист антиправительственного движения, которого она якобы пыталась втянуть в свой заговор с целью убийства премьера. Личность этого юноши также не раскрывают.

Бдительного юношу больная женщина пыталась убедить присоединиться к ее плану убийства еще в конце июня. Он сначала отказался, а потом попросил ее подождать с реализацией убийства – как утверждается, юноша "пытался отговорить ее".

Но так или иначе, через некоторое время женщина пригласила юношу к себе домой, где просила "достать ей РПГ", чтобы убить Нетаньяху. Она также пыталась убедить юношу понаблюдать за премьером, чтобы точно знать расписание чиновника, его обычные передвижения, и местонахождение его охраны.

Причем женщина все время следила за тем, чтобы во время ее разговоров с юношей рядом не было никаких телефонов.

Юноша связался со знакомым адвокатом, и пересказал ему просьбу женщины. Именно адвокат сообщил службе безопасности о заговоре. Как выяснилось, адвокат ранее был агентом Шин Бет (то есть, службы безопасности страны), а сейчас он "активно участвует в антиправительственных инициативах".

Как сообщал OBOZ.UA, 24-летний израильтянин, арестованный еще в апреле по подозрению в шпионаже в пользу Ирана, как выяснилось, также пытался совершить покушение на министра обороны Израиля Исраэля Каца. Он даже разместил мощную взрывчатку возле дома чиновника.

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