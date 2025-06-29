Иранский шпион пытался подорвать министра обороны Израиля: что известно

24-летний израильтянин, арестованный в апреле по подозрению в шпионаже в пользу Ирана, пытался совершить покушение на министра обороны Израиля Исраэля Каца. Он разместил мощную взрывчатку возле дома чиновника.

Видео дня

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на 12-й канал. Взрывчатка должна была сработать, когда Кац проходил рядом. Отмечается, что это была часть иранского заговора с целью убийства министра и Тегеран был "очень близок к успеху".

Задержанного зовут Рой Мизрахи, он был обвинен в "помощи врагу во время войны".

При этом в отчете не уточняется, насколько близко к дому Каца Мизрахи разместил взрывчатку, а также не говорится о том, что взрывчатка была подготовлена к взрыву. Это указывает на то, что действия Мизрахи не были завершающей стадией заговора.

Известно, что Мизрахи завербовали через Telegram и привлекли к делу его друга Алмога Аттиаса. Сначала они снимали различные места, в том числе штаб-квартиру Шин-Бет и башни Азриэли в Тель-Авиве для иранского агента по имени Алекс.

"Затем их попросили установить две шпионские камеры в родном городе Каца, Кфар-Ахим, в южно-центральной части Израиля. Они забрали камеры из дома в Холоне и пошли устанавливать их, но были напуганы, когда мимо них проехал автомобиль службы безопасности с проблесковыми маячками и выбросили камеры в кусты", – сказано в сообщении.

Затем Мизрахи предложили убить ученого из Института Вейцмана за один миллион долларов, но он отказался это сделать после того, как "Алекс" не захотел заплатить ему половину суммы вперед.

Впоследствии с агентом связался второй иранский куратор по имени Гец, который поручил ему разместить взрывчатку возле дома Каца. За это Мизрахи заплатили криптовалютой.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Иран готовил покушение на тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа. Во время его предвыборной кампании, в сентябре 2024 года, в США прибыли иранские киллеры, однако разведка обнаружила угрозу и предупредила штаб Трампа, после чего охрану кандидата усилили.

Также иранские киллеры попытались убить уже бывшего на тот момент госсекретаря США Майка Помпео, который работал в Белом доме во времена первого президентства Трампа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!