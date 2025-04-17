Хотел внушить страх населению: прокуратура считает, что уроженец Донбасса устроил резню в Амстердаме с террористическим мотивом

Гражданина Украины, подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в Амстердаме 27 марта, суд оставил под стражей еще на 90 дней. Таким образом, суд поддержал ходатайство прокуратуры, которая заявила, что действия 30-летнего Романа Д. "свидетельствуют о наличии террористического намерения".

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Подозреваемый в попытке убийства пяти человек "действовал в оживленном районе города, очевидно, наугад", цитирует De Telegraaf утверждение представителей прокуратуры. Но его действия, возможно, были направлены на то, чтобы посеять страх среди людей.

"Нанося ножом ранение пяти, очевидно совершенно случайно избранным жертвам… с очевидной целью убить их, он, по мнению Службы государственного обвинения, явно преследовал цель внушить страх населению", – отметили прокуроры.

Следствие продолжается, и специалисты отрабатывают все возможные мотивы подозреваемого, отметили в прокуратуре. Однако добавить какие-либо подробности в ведомстве отказались.

"Всегда учитываются разные сценарии. Подозреваемый находится под стражей и имеет право общаться только с адвокатом. Это основание для прокуратуры быть осторожным в предоставлении информации", – сообщили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, днем в воскресенье, 27 марта, недалеко от площади Дам в Амстердаме мужчина напал на прохожих с ножом и ранил пятерых человек. Двое из них получили серьезные травмы. Нападающего поверг на землю неравнодушный прохожий – турист из Великобритании – и удерживал, пока не прибыла полиция.

Из пяти пострадавших в результате нападения четверо все еще находятся в больнице. Их состояние стабильное.

Правоохранители установили, что подозреваемым является 30-летний уроженец Донбасса. Следователям было сложно установить личность, поскольку во время ареста у него нашли документы на несколько имен.

Ранее сообщалось, что Роман Д. хранит молчание о причине своих действий. Он находится в одиночной камере.

1 апреля фигурант впервые предстал перед судом, сообщала прокуратура Нидерландов.

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