Покушение на убийство с террористической целью: уроженца Донбасса, устроившего резню в Амстердаме, будут держать под стражей

Гражданин Украины, подозреваемый в нападении с ножом на прохожих в Амстердаме 27 марта, останется под стражей еще как минимум две недели. Его подозревают в попытке убийства пяти человек с террористическими мотивами.

Видео дня

Во вторник, 1 апреля, фигурант предстал перед судом, сообщила прокуратура Нидерландов. "Подозреваемый напал с ножом на пять человек средь бела дня в очень оживленном месте", – заявил представитель прокуратуры Амстердама.

Расследование нападения продолжается под руководством двух прокуроров. Проверяются все версии случившегося, добавили в прокуратуре.

Подозреваемый находится в одиночной камере и может общаться только с адвокатом.

Из пяти пострадавших вследствие нападения четверо все еще находятся в больнице. Их состояние стабильное.

Как сообщал OBOZ.UA, днем в воскресенье, 27 марта, недалеко от площади Дам в Амстердаме мужчина напал на прохожих с ножом и ранил пятерых человек. Двое из них получили серьезные травмы. Нападающего сверг на землю неравнодушный прохожий – турист из Великобритании – и удерживал, пока не прибыла полиция.

Правоохранители установили, что подозреваемым является 30-летний уроженец Донбасса. Следователям было сложно установить личность, поскольку во время ареста у него нашли документы на несколько имен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!