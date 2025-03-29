Нападающий из Амстердама оказался украинцем с Донетчины: он имел при себе документы на разные имена

Мужчина, который 27 марта на площади Дам в Амстердаме (Нидерланды) с ножом напал на людей, оказался украинцем. Правоохранители установили, что это 30-летний уроженец Донецкой области.

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Пока неясно, прибыл ли он из временно оккупированной Россией территории. NOS передает, что мотив злоумышленника никак не комментируется полицией.

Во вторник, 1 апреля, украинец предстанет перед следственным судьей, и тот решит, останется ли фигурант дальше под стражей.

Следователям было сложно установить личность подозреваемого, поскольку при аресте у него нашли документы на несколько имен.

В расследовании участвуют офицер по особо важным преступлениям и офицер по борьбе с терроризмом. "Есть основания для немедленного расследования всех сценариев", – сказал 28 марта главный прокурор Де Бекелер.

Напомним: мужчина напал людей (по всей видимости, на случайных прохожих) посреди дня в оживленном районе города. Он ранил пять человек, из них двое получили серьезные травмы.

Нападавший также получил травму и проходил лечение в пенитенциарной больнице в Схевенингене, районе города Гаага.

Остановил преступника британский турист. Он повалил мужчину на землю, и удерживал его, пока на место инцидента не прибыла местная полиция.

Как писал OBOZ.UA, ранее в результате схода снежной лавины на западе Канады, на юго-востоке провинции Британская Колумбия, погибли три человека. Инцидент произошел у поселка Касло, на восточной стороне озера Кутенай.

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